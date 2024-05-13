ميداليتان لمنتخب الإمارات في «عربية ألعاب القوى» بمصر    

المصدر: القاهرة - وام

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أحرز منتخب الإمارات لألعاب القوى الميدالية الثانية في الجولة الختامية من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 سنة التي استضافتها جمهورية مصر العربية من 7 إلى 11 مايو الجاري، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 17 دولة، وحقق اللاعب نواف العبدولي الميدالية الفضية بمسابقة الرمح في المنافسات التي أقيمت في استاد هيئة قناة السويس، وسبق للإمارات الفوز بالميدالية الذهبية في البطولة بواسطة العداءة مريم كريم في سباق 400 متر لفئة السيدات برقم جديد للدولة محققة 54.69 ثانية.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن النتائج الإيجابية للمنتخب تتوج الخطط الاستراتيجية لتمكين اللاعبين واللاعبات وتأهيلهم للتنافسية في البطولات الخارجية وتعد أيضاً امتداداً للنجاح الذي تحقق أخيراً بعد حصد 36 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بالإمارات، بالإضافة إلى المستويات المتطورة في كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة «دبي 2024».

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