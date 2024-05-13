«كوماندو جروب» بطلاً لمحترفي «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أمس منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة اللاعبين المحترفين، والأساتذة، والناشئين على مستوى العالم، وشهد اليوم الختامي للمنافسات تتويج أبطال فئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وتعتبر جولة أبوظبي من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي نظّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، أكبر جولات الموسم من ناحية عدد المشاركين بالمقارنة مع الجولات الأربع الماضية في ريو دي جانيرو وميامي وطوكيو وروما، حيث شهدت مشاركة 2500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وشهد اليوم الختامي لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو تتويج الفائزين بصدارة التصنيف الخاص بالبطولة بحسب النظام المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» لموسم 2023 - 2024.

تتويج

وشملت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى في تصنيف جولات أبوظبي غراند سلام لموسم 2023 - 2024 من حملة الحزام البني/ الأسود من السيدات: البرازيلية ديانا تيكسيرا لوزن 49 كجم، والبرازيلية بياتريس كامبوس لوزن 55 كجم، والبرازيلية جوليا ألفيز لوزن تحت 62 كجم، والبرازيلية إيسابيلي ليموس لوزن تحت 95 كجم، ومن الرجال حملة الحزام الأسود: البرازيلي ويلسون فيرنانديز لوزن 56 كجم، والبرازيلي جيفيرسون فاجونديس لوزن 62 كجم، والبرازيلي دييجو باتيستا لوزن تحت 69 كجم، والبرازيلي لويس باولو ميديروس لوزن تحت 77 كجم، والبرازيلي أندرسون فيريرا لوزن تحت 85 كجم، والبرازيلي ماركوس كاروزينو لوزن تحت 95 كجم، والبرازيلي فيليبي بيزيرا لوزن تحت 120 كجم.

حضور

حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة والراعية والأكاديميات المشاركة.

وفي ختام منافسات فئة المحترفين نجحت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية في تحقيق المركز الأول، فيما حلت أكاديمية MOD الإماراتية في المركز الثاني، وأكاديمية الوحدة للجوجيتسو في المركز الثالث.

تطور

من جانبه، قال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعتبر بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو من البطولات المهمة التي تقدمها عاصمة الجوجيتسو أبوظبي إلى العالم. وتساهم عاماً بعد آخر في الانتقال باللعبة إلى آفاق جديدة من التطور والتميز، حتى باتت هدفاً ومقصداً لأبرز اللاعبين المحترفين من حول العالم والذين يحرصون على المشاركة بها، ويكثفون استعداداتهم لتسجيل حضور قوي في المنافسات».

وأشاد البطران بالمستوى الفني الكبير للبطولة والتواجد اللافت لنخبة نجوم العالم من حملة الحزام الأسود، انطلاقاً من حرصهم على الارتقاء بتصنيفهم السنوي وترسيخ مسيرتهم الاحترافية من خلال تحقيق إنجاز فريد في واحدة من أكبر البطولات العالمية.

تهنئة

بدوره تقدّم طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بالتهنئة للأبطال المتوجين بصدارة التصنيف الخاص بجولات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لموسم 2023 – 2024، مؤكداً أن الفائزين في نسخة هذا العام استحقوا التقدير على إنجازاتهم وأدائهم الثابت طوال الجولات الخمس للبطولة.

وقال: شهدت هذه الجولة نجاحاً كبيراً على الأصعدة كافة، واستقبلت العاصمة أبوظبي خلال الجولة الختامية أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، مؤكداً أن الاستعدادات بدأت بالفعل لانطلاقة الموسم الجديد، حيث ستكون البداية من اسطنبول يونيو المقبل.

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