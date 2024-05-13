24 شوطاً لسن الفطامين في منافسات الذيد للهجن

المصدر: الذيد - وام

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن أمس منافسات سباق سن الفطامين الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تضمن السباق 24 شوطاً لسن الفطامين منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و10 أشواط مفتوحة وشوطان من دون علاج لأهل الذيد لمسافة 1500 متر بحضور جموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

وأوضح مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، إن منافسات سباق سن الفطامين التي تقام على ميدان الذيد لسباقات الهجن تأتي دعماً لملاك الهجن من جميع أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وتشهد مشاركة قوية من ملاك الهجن من أبناء القبائل من داخل الإمارات وخارجها.

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