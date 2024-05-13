بوغاتشار بطلاً في «جيرو للدراجات الهوائية»

المصدر: روما - البيان

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توج السلوفيني بوغاتشار دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية بطلاً لمرحلة براتي دي تيفو في بطولة جيرو دا إيطاليا، محققاً فوزه الثالث في البطولة، وتقدم بوغاتشار على مارتينيز من فريق «بورا هاسنغروهي» وأوكونور دراج «ديكاتلون».

وامتدت المرحلة على قمة براتي دي تيفو بطول 14.7 كم بنسبة ارتفاع تدريجي تصل إلى 7 %، وتنافس الدراجون لمسافة 152 كم على طول المرحلة.

ويتصدر بوغاتشار التصنيف العام بفارق زمني قدره دقيقتان و40 ثانية عن دانييل مارتينيز ولا يزال أيضاً متصدراً في تصنيف دراجي الطرق الصاعدة.

الجدير بالذكر أن المرحلة التاسعة من بطولة جيرو ستكون الأطول، وتمتد على مسافة 214 كم وتبدأ من أفيتسانو.

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