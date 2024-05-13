شباب الأهلي بطل كأس الإمارات للكرة الطائرة

المصدر: أبوظبي - إيهاب زهدي

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توج عبد الله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، فريق شباب الأهلي، أمس بطلاً لكأس الإمارات للكرة الطائرة للرجال، بعد فوزه على العين 3 ـ 1، في المباراة النهائية بصالة نادي الجزيرة، وجاءت نتيجة الأشواط 21 ـ 25، و25 ـ 17،و25 ـ 21، و25 ـ 23.

حضر مراسم التتويج التتويج غانم الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وبهذا الإنجاز اختتم «فرسان دبي» الموسم، بلقب ثالث بعد فوزه بلقبي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر، بينما ودع العين الموسم دون أي ألقاب.

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