300 لاعب من 60 دولة في «دولية الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تنطلق غداً الثلاثاء النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 60 دولة، من بينهم أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية «أستاذ دولي كبير، وأستاذ دولي، وأستاذ اتحاد دولي، وأستاذة دولية كبيرة، وأستاذة اتحاد دولي»، وتتضمن النسخة الجديدة بطولة الشارقة ماسترز وبطولة التحدي وبطولة الواعدين، بينما يبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 65 ألف دولار وتختتم المنافسات 22 مايو الجاري.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تفاصيل الحدث خلال اللقاء الإعلامي عبر تطبيق «زووم» أمس.

ورفع رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته الكريمة للبطولة ودعمه السخي لجميع أنشطة النادي، وحرص سموه على الارتقاء بهذه اللعبة ونشرها على الصعيد المحلي.

كما شكر الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي مجلس الشارقة الرياضي على تعاونه المثمر والبنّاء، وتقديمه كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح البطولة وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن البطولة في نسختها الحالية تعتبر واحدة من أهم البطولات على المستوى العالمي، فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة كبيرة للاعبي أندية الدولة والمنتخب للاحتكاك.

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