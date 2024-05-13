«الحمرية» يتصدر ختامي بطولة الإمارات للتجديف الحديث

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت الجولة الخامسة والختامية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث ختاماً قوياً في العاصمة أبوظبي مساء أول من أمس .

وتأتي البطولة برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وجاءت الجولة الأخيرة للموسم بمشاركة قوية لقرابة الـ 70 بحاراً من مختلف الأندية البحرية المختصة في التجديف الحديث، بالإضافة إلى إقامة سباق تجديف الكاياك لأصحاب الهمم ضمن منافسات يوم رياضي متميز على كاسر الأمواج وبحضور كبير لأولياء الأمور وأسر المشاركين في كلا المنافستين.

وسجل أصحاب الهمم عبر سباق تجديف الكاياك نتائج قوية ومتميزة، حيث حقق في فئة القارب الزوجي المركز الأول ناصر سليمان المهري، وحل ثانياً سلمان محمد الحمادي، وجاء ثالثاً غلا علاء الدين حسين، وفي فئة القارب الفردي حقق المركز الأول صالح فهد حتروش، وحل ثانياً محمد صالح الزبيدي، وجاء في المركز الثالث عمر محمود الحمادي.

وفي الجولة الختامية والخامسة من التجديف الحديث، حل في المركز الأول في فئة فردي شباب أقل من 18 سنة سلطان أحمد الشامسي، وحل ثانياً حمد عامر الشامسي، وثالثاً زايد سيف العليلي وجميعهم من نادي الحمرية، وفي فئة زوجي ناشئات حقق المركز الأول من نادي أبوظبي ماريسا كراوثر وكريستي ماكينزي، وجاء ثانياً ميرة عبدالله وشمسة الشرياني وثالثاً فجر السعيد وفاطمة خلف ربيع من الحمرية، وفي فئة فردي رجال حقق المركز الأول إبراهيم مراغي من أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، وجاء ثانياً حميد سعيد المطروشي وثالثاً خميس غانم الشامسي من نادي الحمرية، وفي فئة زوجي ناشئين أقل من 18 سنة حقق المركز الأول سلطان أحمد الشامسي وحمد عامر الشامسي وجاء ثانياً عبدالله الجسمي وسيف عدنان وثالثاً محمد خالد وعمر علي وجميعهم من نادي الحمرية.

وفي فئة فردي سيدات حققت المركز الأول بشرى إبراهيم من نادي الحمرية وجاءت ثانياً جوكسا أسلان من أكاديمية أبوظبي وثالثاً عهود مصبح من أكاديمية أبوظبي، وفي فئة زوجي رجال حقق المركز الأول حمد المطروشي وأحمد الحمادي من الحمرية وجاء ثانياً يحيى الحمادي وإبراهيم مراغي من أكاديمية أبوظبي وثالثاً خميس الشامسي ومبارك الياسي من الحمرية، وفي فئة فردي ناشئات حلت في المركز الأول فجر سعيد وثانياً ميرة العليلي وثالثاً شوق المنصوري وجميعهم من الحمرية، وفي فئة فردي شباب أقل من 18 سنة حقق المركز الأول سلطان الشامسي وثانياً زايد العليلي وثالثاً عبدالله الجسمي وجميعهم من نادي الحمرية، وفي فردي شباب أقل من 14 سنة جاء في المركز الأول حمد الشامسي وثانياً راشد البلوشي وثالثاً عمر علي وجميعهم من نادي الحمرية، وفي فئة زوجي مختلط أحرز المركز الأول إبراهيم مراغي وجوسكا أسلان من أكاديمية أبوظبي.

كرم الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي.

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