نادي الشارقة ينظم البطولة المدرسية الأولى للدراجات

المصدر: الشارقة-البيان

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يدشن نادي الشارقة الرياضي، يوم الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري، النسخة الأولى من "بطولة نادي الشارقة المدرسية الأولى للدراجات الهوائية"، وهي البطولة الأولى من نوعها على مستوى إمارة الشارقة وتم تخصيصها لطلاب المدارس، وتقام بمدينة تلال بضاحية السيوح.

وتأتي البطولة تحت إشراف وتنسيق بين مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الإمارات للتعليم، وينظمها نادي الشارقة الرياضي، إيماناً منه بأهمية الرياضة المدرسية التي تعتبر منصة الإنطلاق للرياضيين في كافة الألعاب.

ويشارك في البطولة الأولى من نوعها أكثر من 200 طالب يمثلون 7 مدارس وتهدف لزرع النشاط الرياضي التنافسي وزيادة الشراكة الاستراتيجية بين النادي والمدارس لنشر الوعي الرياضي بشكل عام ورياضة الدراجات على وجه الخصوص.

ويستهدف النادي من خلال البطولة اكتشاف مواهب جديدة من الطلاب بعد أن تم تحديد الأعمار التي يمكنها المشاركة وهي: 12، 13 و14 سنة، وهي الأعمار التي يمكن البناء عليها مستقبلاً واستقطابهم للانضمام للنادي.

وتقام البطولة بنظام النقاط، حيث تتوج المدرسة صاحبة أكبر عدد من النقاط بالبطولة التي تتكون من 3 سباقات لكل صف (السادس، السابع والثامن)، ومسافة كل سباق 3.3 كلم، بواقع 1.1 كلم للدورة الواحدة، بالإضافة لتخصيص كأس لكل صف في السباقات وشهادات تقديرية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية: "الهدف من تنظيم مثل هذه البطولات هو تفعيل الاتفاقية بين مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الإمارات للتعليم، والتي شكلت بدورها نقلة نوعية في عملية التكامل في المجال الرياضي بين لاأندية والمدارس.

وأوضح الهاجري، أن البطولة خطوة غير مسبوقة وتهدف لاكتشاف المواهب واستقطاب اللاعبين واعطائهم الفرصة الكاملة لاكتشاف قدراتهم وتنميتها من خلال الانضمام للأندية.

ولفت رئيس الألعاب الفردية إلى أن الاستعدادات للبطولة إنطلقت منذ تكوين فريق عمل البطولة الذي قام بزيارات لعدد من المدارس بغرض التعريف بلعبة الدراجات من خلال ورش العمل والمحاضرات بشكل علمي هدفت لتثقيف المشاركين وتعريفهم باللعبة.

وأشار الهاجري، إلى أن اختيار توقيت البطولة جاء مع خواتيم العام الدراسي وبداية الإجازة الصيفية والتي يستعد فيها النادي لتنظيم فعاليات رياضية تأهباً للموسم الرياضي القادم.

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