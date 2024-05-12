اتحاد الرياضات الإلكترونية يختتم مشاركته في مهرجان دبي لـ«الألعاب الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مشاركته الناجحة في الدورة الثالثة «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024»، الذي أقيم خلال الفترة من 19 أبريل الماضي إلى 5 مايو الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وجاءت مشاركة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية ضمن جناح شرطة دبي، وفي إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد والقيادة العامة لشرطة دبي، التي تم توقيعها مارس الماضي.

وشهد الجناح تفاعلاً كبيراً من زوار المهرجان ومحبي الألعاب الرقمية بشكل خاص، حيث قام اتحاد الرياضات الإلكترونية بتنظيم بعض المسابقات الرقمية المتنوعة وغيرها من الأنشطة والفعاليات ورصد مكافآت تشجيعية للفائزين.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن المشاركة في «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024» جاءت في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد والقيادة العامة لشرطة دبي ودعم «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتعزيزاً لريادتها كواحدة من أفضل مدن المستقبل في العالم، مشيراً إلى أن الاتحاد يدعم كل المبادرات والبرامج التي تعزز مكانة هذه النوعية من الرياضات التي تشهد نمواً سريعاً في العالم، ويستقطب شريحة واسعة من الشباب.

وأوضح الطاهر أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية استعرض العديد من الألعاب والبطولات المتميزة للجمهور، موجهاً الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على إتاحتها الفرصة للاتحاد للمشاركة والحضور في هذا المهرجان، الذي يعد الأكبر والأكثر تنافسية في العالم.

من جهته، تقدم حمد قاسم، رئيس لجنة المسابقات والفعاليات باتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالشكر إلى شرطة دبي على دعمها لنشاط الاتحاد، موضحاً أن الاتفاقية مع شرطة دبي تشمل العديد من برامج التعاون في مجال تنظيم الفعاليات والأنشطة ومسابقات الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى توعية الشباب بأهمية هذه النوعية من الألعاب وممارستها بصورة منهجية، ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة، ما يسهم في بناء قاعدة قوية وجيل واعٍ ومتميز من اللاعبين.

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