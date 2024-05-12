300 لاعب من 60 دولة في «دولية الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تنطلق بعد غد الثلاثاء النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 60 دولة، من بينهم أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية «أستاذ دولي كبير، وأستاذ دولي، وأستاذ اتحاد دولي، وأستاذة دولية كبيرة، وأستاذة اتحاد دولي»، وتتضمن النسخة الجديدة بطولة الشارقة ماسترز وبطولة التحدي وبطولة الواعدين، بينما يبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 65 ألف دولار أمريكي وتختتم المنافسات 22 مايو الجاري.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تفاصيل الحدث خلال اللقاء الإعلامي عبر تطبيق «زووم» اليوم الأحد. ورفع رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته الكريمة للبطولة ودعمه السخي لجميع أنشطة النادي، وحرص سموه على الارتقاء بهذه اللعبة ونشرها على الصعيد المحلي.

كما شكر الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي مجلس الشارقة الرياضي على تعاونه المثمر والبنّاء، وتقديمه كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح البطولة وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن البطولة في نسختها الحالية تعتبر واحدة من أهم البطولات على المستوى العالمي، فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة كبيرة للاعبي أندية الدولة والمنتخب للاحتكاك والاستفادة من خبرات هؤلاء اللاعبين المخضرمين.

وكشف عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن مشاركة 300 لاعب ولاعبة، منهم 90 في بطولة الماسترز، و104 لاعبين في بطولة التحدي، و100 لاعب ولاعبة في بطولة الواعدين.

من جهته، أوضح عبدالله مراد المازمي، مدير البطولة، أن عملية الانتقاء للمشاركين في جميع البطولات استمرت على مدار ثلاثة أشهر لاختيار الأفضل، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت محط اهتمام وانتباه اللاعبين الكبار، وتعتبر من أقوى بطولات العالم المفتوحة حالياً، وأنها تتطور عاماً بعد عام بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة ومجلس الشارقة الرياضي، وأكد أن تنظيم هذه الأحداث يهدف لتوفير فرص مهمة وقدر كبير من الاستفادة للاعبي المنتخب الوطني، ولاعبي نادي الشارقة للشطرنج، الذين يعمل النادي على تأهيلهم وإعدادهم لتبوؤ مراكز متقدمة واعتلاء منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من أبرز المصنفين دولياً، يتقدمهم الهندي آرجون ايريغايسي المصنف 2761 نقطة بطل النسخة الماضية، والإيراني بارهام مقصودلو بطل العالم للشباب، والموهبة الصينية يو يانجي، والأذري تيمور رجابوف بطل كأس العالم، والإيراني أمين طبطبائي بطل الشارقة ماسترز بنسختها الرابعة، إضافة إلى الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف بطل العالم للشطرنج السريع، والموهبة الهندية نيهال سارين، والأمريكي هانز نيمان، والأوزبكي جواهر سينداروف بطل العالم للشباب، والعديد من الأسماء اللامعة في عالم الشطرنج، ويعد نجم المنتخب الوطني ونادي الشارقة سالم عبدالرحمن ممثل الشطرنج العربي الوحيد في بطولة الماسترز.

اللجنة المنظمة

شكل النادي اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وعضوية كل من عبدالله مراد المازمي مديراً للبطولة، وعمر نعمان آل على رئيساً للجنة الفنية، وفيصل الحمادي رئيساً للجنة الحكام، وعلي سعيد الجلاف مديراً مالياً، وجاسم عبدالرحمن رئيساً للجنة العلاقات العامة، وعيسى المرزوقي رئيساً للجنة الإعلامية.

وأوضح الحكم الدولي فيصل محمد عبدالله الحمادي، رئيس لجنة حكام البطولة، أن البطولة تقام من تسع جولات وفق النظام السويسري، وسيتم تطبيق نظام كسر التعادل في حالة التعادل على المراكز، وتنطلق المباريات بتمام الساعة الخامسة مساءً يومياً، ما عدا الجولة الختامية فستكون في تمام الساعة الثالثة، كما ستكون هناك لجنة لمكافحة الغش بناءً على طلب الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى تشكيل لجنة الاستئناف.

دعم

تحظى بطولة الشارقة الدولية برعاية ودعم العديد من الشركات الحكومية، ومن القطاع الخاص، مثل شركة الشارقة لإدارة الأصول، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وشركة فاست للمقاولات، وأصباغ ناشونال، وجمعية الشارقة التعاونية، وهيئة مطار الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وفندق سنترو الشارقة، ومياه زلال، ومجموعة ألف.

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