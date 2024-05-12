ميدان الذيد يشهد منافسات سباق سن الفطامين للهجن

المصدر: الذيد - وام

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن اليوم منافسات سباق سن الفطامين الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تضمن السباق 24 شوطاً لسن الفطامين منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و10 أشواط مفتوحة وشوطان من دون علاج لأهل الذيد لمسافة 1500 متر بحضور جموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

وفاز بالمراكز الأولى في السباق.. الشوط الأول «الوضيحية» لـ حران محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، والشـــــــوط الثاني «ضاري» لـ خليفة ربيع بن غويث الكتبي، والشــــــــوط الثالث «النادرة» لـ علي راشد حمود الكتبي، والشــــــــوط الرابع «براق» لـ مطر علي عبدالله بن هويدن الكتبي، والشــــــــوط الخامس «الشبابية» لـ سعيد بن سعيد راشد الشهواني، والشوط السادس «الشبابي» لـ سالم محمد سالم بن لاحج الكتبي، والشــــــــوط السابع «الشاهينية» لـ محمد حمد سهيل الشامسي، والشــــــــوط الثامن «الشامخ» لـ سالم محمد سالم بن لاحج الكتبي، والشــــــــوط التاسع «الشاهينية» لـ عبدالله سالم الخاصوني، والشــــــوط العاشر «شاهين» لـ سهيل راشد عبيد دغيش الكتبي.

أما الشــــــوط الحادي عشر فكان من نصيب «تكريم» لـ سعيد بن سعيد راشد الشهواني، والشــــــوط الثاني عشر «طاري» لـ سالم خلفان بالعري الكتبي بزمن قدره 2:07:3 «أفضل توقيت»، والشــــــوط الثالث عشر «وسام» لـ سالم خلفان بالعري الكتبي، والشـــــــوط الرابع عشر «مستقيم» لـ سالم خلفان بالعري الكتبي، والشــــــوط الخامس عشر «هملولة» لـ سالم علي خميس العمري، والشــــــوط السادس عشر «سكر» لـ سالم خلفان بالعري الكتبي، والشـوط السابع عشر «الشاهينية» لـ محمد راشد سعيد عبيد الطنيجي، والشـــــوط الثامن عشر «شاهين» لـ محمد خلفان حمد الحافري، والشـــــوط التاسع عشر «الشاهينية» لـ سعيد حارب سلطان بنواس، والشـــــوط العشرون «شاهين» لـ سعيد حارب سلطان بنواس.

وفي أشـواط الصـعــوب كان الشـــــوط الواحد والعشرون من نصيب «احتفال» لـ مصبح سالم بخيت الكتبي، والشـــــوط الثاني والعشرون «شاهين» لـ سعيد حارب سلطان بنواس، والشوط الثالث والعشرون «الشاهينية» لـ سعيد عبيد علي الميالة الكتبي، والشوط الرابع والعشرون «شاهين» لـ سعيد عبيد علي الميالة الكتبي.

وأوضح مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، إن منافسات سباق سن الفطامين التي تقام على ميدان الذيد لسباقات الهجن تأتي دعماً لملاك الهجن من جميع أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وتشهد مشاركة قوية من ملاك الهجن من أبناء القبائل من داخل الإمارات وخارجها.

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