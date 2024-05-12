شباب الأهلي والعين في نهائي كأس الطائرة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي شباب الأهلي والعين في صالة نادي الجزيرة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية على كأس الإمارات للكرة الطائرة رجال.

ويسعى شباب الأهلي اليوم، إلى تحقيق لقبه الثالث في الكرة الطائرة هذا الموسم، بعدما سبق وفاز بلقبي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر، بينما يتطلع العين إلى تحقيق لقبه الأول في الموسم الجاري.

وصعد شباب الأهلي، إلى المباراة النهائية بفوزه على حتا - 0، في مباراتهما بصالة نادي العين ضمن الدور نصف النهائي، وبنتائج أشواط 25 - 17 و25 - 23 و25 - 17، فيما فاز العين في الدور نفسه على الوصل 3 - 1 بصالة نادي الجزيرة، وبنتائج أشواط 25 - 22 و25 - 16 و19 - 25 و25 - 20، ليتأهل للنهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز