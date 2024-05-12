أكاديمية «MOD» تتصدر «أساتذة» أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد اليوم الثاني من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، في مبادلة أرينا، منافسات فئة الأساتذة من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وفئة الهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، الذين قدموا أداءً رفيعاً وسط حضور جماهيري غفير وأجواء حماسية من التشجيع.

وعلى صعيد فئة الأساتذة نجحت أكاديمية «MOD» في تحقيق المركز الأول بـ 23 ميدالية ذهبية، فيما حلت كوماندو جروب في المركز الثاني بـ 16 ذهبية، وأكاديمية «ZR إنترناشيونال» من البرازيل في المركز الثالث بثلاث ذهبيات.

أما على صعيد فئة الهواة، تمكنت أكاديمية «MOD» أيضاً من تحقيق الصدارة بـ 5 ذهبيات، وحلت أكاديمية شيكمات إنترناشيونال الأمريكية وصيفاً بـ 3 ذهبيات، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بـ 3 ذهبيات.

حضر المنافسات أودونباتار شيجيخو سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من ممثلي الشركاء ومسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة.

منصة

من جانبه، قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو من أبرز البطولات التي تحظى بأولوية المشاركة لدى نخبة محترفي الجوجيتسو حول العالم، ودائماً ما تمثل جولة أبوظبي مسك ختام جولات البطولة التي تجوب أهم مدن العالم، وأكبر جولاتها على صعيد حجم المشاركة واستقطاب النجوم.

حيث نجحت هذا العام في جذب أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم».

وأشاد الظاهري بمستوى المنافسات، والأداء القوي الذي قدمه أبطال فئة الأساتذة لما يتمتعون به من خبرات كبيرة، حيث أظهروا كفاءة فنية عالية، وتقنيات فريدة تعكس تصميمهم وإصرارهم على الفوز. كما أثنى على أداء لاعبي الإمارات من فئتي الأساتذة والهواة الذين تألقوا في البطولة بمنافسة أبطال متمرسين ونجحوا في الفوز بعدد من الميداليات الملونة.

فخر

بدوره، أوضح أودونباتار شيجيخو سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة قائلاً: «يسرني التواجد هنا في مبادلة أرينا وسط هذا الحضور اللافت لمحبي وعشاق رياضة الجوجيتسو. حققت دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي نجاحات كبيرة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ونفخر بمشاركة لاعبي ولاعبات منغوليا في هذه البطولة.

حيث تمكنوا من إحراز العديد من الميداليات الذهبية والفضية. وأرى بأن هذه الفعاليات تسهم بتوطيد العلاقات بين الشعوب وتعزيز التسامح بين مختلف الثقافات».

دور

بدوره، أكد طارق عمر البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، على الدور الكبير للبطولة في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي، لافتاً إلى أهميتها في تعزيز تصنيفات اللاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول في كل فئة 3000 نقطة وفقاً لنظام التصنيف المعتمد لدى الرابطة.

وأضاف البحري: «نجحت بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو عبر جولاتها الخمس هذا الموسم في كل من ريو دي جانيرو، وميامي، وطوكيو وروما وأخيراً في أبوظبي، في توفير منصة لآلاف اللاعبين المحترفين لاختبار مهاراتهم أمام أفضل اللاعبين في العالم، وإضافة النقاط التصنيفية إلى رصيدهم، ما يؤهلهم للفوز بجوائز قيمة في نهاية الموسم».

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