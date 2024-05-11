الأردني موسى شناعة يتأهل لـ«أمريكا المفتوحة لشباب الغولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق اللاعب الشاب الأردني موسى شناعة إنجازاً جديداً على المستوى العربي وللمرة الثانية على التوالي، لكونه أول لاعب في تاريخ العرب يتأهل لإحدى بطولات الاتحاد الأمريكي للغولف «أمريكا للشباب الـ 76»، والتي ستقام في الفترة من 22 حتى 27 يوليو المقبل على ملعب «اوكلاند هيلز كونتري كلوب» بولاية ميشغان الأمريكية.

وجاء هذا التأهل من خلال التصنيف العالمي للاعب، والذي يحتل به المركز 53 عالمياً على فئتة العمرية للشباب، والذي يعتبر الأول عربياً، جاء هذا الإنجاز استمراراً للنجاحات التي حققها اللاعب موسى شناعة من خلال مشاركاته الأخيرة محلياً وعالمياً، وكان آخرها فوزه ببطولة عمان الدولية وعلى ملاعب نادي لافي للغولف.

من جانبه، قال اللاعب موسى شناعة: «فخور بهذا الإنجاز، وأشكر عائلتي ومدربي وكل من أسهم في تحقيق الإنجاز، وشكراً للإمارات على كل الملاعب، والبنية التحتية التي هيأتها من أجل رياضة الغولف».

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