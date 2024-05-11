جابر المنصوري بطلاً لسباق نزوى للدراجات

المصدر: دبي - البيان

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فاز دراج نادي شباب الأهلي جابر المنصوري بسباق نزوى للدراجات الذي نظمه اتحاد اللعبة في آخر سباق بالموسم الدوري المحلي الحالي ولمسافة 99 كم وشهد منافسة قوية ومشاركة كبيرة لكل الفئات مواطنين ومقيمين.

حضر السباق رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، وعدد كبير من مسؤولي اللعبة.

ونجح دراجو شباب الأهلي في الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز الدراج جابر المنصوري باللقب والمركز الأول، وجاء في المركز الثاني الدراج بول غريغا، وحل الدراج سيف الكعبي ثالثاً.

كما شهد السباق، منافسة في 8 فئات أخرى للمقيمين والمواطنين والأعمار أكبر من 40 عاماً، وفي نهاية السباق قام رئيس الاتحاد رفقة الأمين العام بتتويج الفائزين في البطولة الأخيرة للموسم 2023-2024.

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