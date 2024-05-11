الشارقة يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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فاز الشارقة على مليحة 23 - 21، في «فاصلة» كرة اليد التي أقيمت بالصالة الرياضية بنادي البطائح، وضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي دوري كرة اليد للرجال للموسم الحالي، وسيقام على ملعب محايد الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي مليحة والعين في اليوم نفسه على المركزين الثالث والرابع.

وكان شباب الأهلي صعد للنهائي عقب فوزه على العين بالدور قبل النهائي 30 - 25 «ذهاباً»، و31 - 28 «إياياً».

وكان الشارقة حقق الفوز في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي 35 - 22، وخسر في الإياب 18 - 19، ليلجأ الفريقان للمباراة الفاصلة.

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