شرطة دبي تؤسس أول فريق شُرطي في الدولة لرياضة "التقاط الأوتاد"

المصدر: البيان

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تواصل القيادة العامة لشرطة دبي جهودها للارتقاء بمنظومة العمل في مختلف التخصصات، حيث أعلن مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي عن تأسيس فريق "فرسان التقاط الأوتاد"، ليعد بذلك أول فريق شُرطي في الدولة لرياضة "التقاط الأوتاد"، وهي واحدة من رياضات الفروسية المعترف بها رسمياً في العالم، وتعكس مستوى مهارات الفرسان وقدراتهم في التعامل بكفاءة عالية مع الخيول.

تطوير

وحول هذا الشأن، قال سعادة اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي، رئيس فريق فرسان التقاط الأوتاد، إن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يحرص ويوجه بشكل مستمر على أهمية تطوير المورد البشري في مختلف المجالات والتخصصات، عبر البرامج التأهيلية المتقدمة أو إشراكه في مختلف الرياضات التي تسهم في رفع مهاراته وكفاءته، والتي بدورها تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء في العمل، الأمر الذي يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان للمجتمع.

منظومة

وتابع اللواء العظب: نمتلك في مركز شرطة الخيالة منظومة متقدمة في هذا المجال، ونسعى بشكل مستمر للاستثمار الأمثل للمورد البشري، ليأتي تأسيس فريق فرسان التقاط الأوتاد كأداة ووسيلة لتطوير وضمان استدامة مستوى الحرفية العالية والأداء المتميز لفرسان مركز شرطة الخيالة، كما أن الفريق سيعزز من ثقة الفرسان، ويسهم في تحفيزهم وتشجيعهم، ويتيح لهم المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، ويخلق أجواء تنافسية بين الفرسان للالتحاق بهذه الرياضة الاستعراضية.

ممكنات

من جانبه، قال النقيب راشد سالم الشامسي، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية في مركز شرطة الخيالة، مشرف فريق فرسان التقاط الأوتاد،:" يمتلك المركز ممكنات عديدة ساهمت في إيجاد البيئة المناسبة لتأسيس الفريق، حيث تم فتح المجال للفرسان في المركز الراغبين للالتحاق بالفريق، ومن ثم قمنا باختيار مجموعة وتأهيلها كنواة أساسية للفريق، عبر إعداد الميدان الخاص للتدريب لهذه الرياضة وفق المعايير القياسية المعتمدة، ومن ثم تدريبهم وإشراك الخبرات التخصصية في تأهيلهم من خلال استقطاب مدرب المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد لتأهيلهم في هذه الرياضة الاستعراضية".

إنجازات

وأضاف النقيب الشامسي:" بعد عملية التأهيل والتدريب قمنا مباشرة بالمشاركة في مختلف البطولات واستطاع الفريق أن يحقق إنجازات قياسية على الرغم من حداثته، حيث حقق المركز الأول في البطولة الوطنية لالتقاط الأوتاد في دبي في لعبة الرنق (لعبة الأوتاد) ولعبة السيف، وحقق في المركز الأول في بطولة العين لالتقاط الأوتاد في لعبة السيف، وحقق المركز الأول في بطولة سيح السلم لالتقاط الأوتاد في لعبة الرمح، كما حقق المركز الثاني في بطولة أكاديمية بوذيب الدولية، في لعبة الرنق ( لعبة الأوتاد)، والمركز الثاني في بطولة العُلا الدولية لرياضة التقاط الأوتاد ضمن فريق المنتخب الوطني، في لعبة الرنق (لعبة الأوتاد)، وحقق الفريق المركز الثالث في بطولة التقاط الأوتاد ضمن تصفيات كأس العالم رجال في فئة الرمح الفردي ولعبة المعلقات والرمح الزوجي، والمركز الثالث في بطولة بوذيب الدولية لالتقاط الأوتاد في المجموع العام، والمركز الثالث في بطولة أكاديمية بوذيب الدولية، في لعبة السيف، والمركز الثالث في بطولة العُلا الدولية في لعبة السيف.

الجدير ذكره أن فريق فرسان التقاط الأوتاد لشرطة دبي يُشكل العدد الأكبر من الفريق الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الرياضة، وهو معتمد من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

مهارة الفارس

حسب الموقع الرسمي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، تُعد رياضة التقاط الأوتاد واحدة من رياضات الفروسية المعترف بها رسميا في العالم، ووجدت كلمة التقاط الأوتاد مع ظهور الفارس الراكب في المعارك التي يهجم فيها فجأة وقبل الفجر على معسكرات الأعداء، ويستخدم مهارات رياضية في قطع حبال الأوتاد التي تثبت الخيمة على ساكنيها النائمين، ويستخدم في هذه الرياضة الرمح والسيف.

وتمارس لعبة التقاط الأوتاد في مناطق عديدة حول العالم مثل دول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا وباكستان والهند وروسيا وأستراليا، وكذلك في بعض الدول التي تمارس فيها في الاحتفالات والمناسبات، مثل السودان ومصر والعراق واليمن والأردن وبعض الدول المهتمة بهذه الرياضة العريقة.

تهدف الرياضة إلى اختبار مهارة الفارس في استخدام السيف والطعن بالرمح من على ظهر الجواد وهي واحدة من أسرع رياضات الفروسية نمواً، وقوية جدا ومنظمة، وعملية جداً وتساعد على تعزيز الصحة البدنية والعقل، ويمكن ممارستها في جميع أشكال التضاريس، وتجذب العديد من الجماهير، كما أن لها صفات عدة وهي أنها رياضة الفرسان المهرة، ويمكن للجميع مشاهدتها ورياضة مميزة ذات طابع مشوق، وتتطلب الكثير من التركيز وصفاء الذهن والسيطرة، كما أن لها اتحادا دولي ينظمها.

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