3 سيارات في انتظار أبطال سباق «القفال 33»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تخصيص ثلاث سيارات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق النسخة الثالثة والثلاثين من الحدث الأعرق والأقدم في السباقات البحرية التراثية، المحدد له يوم الأربعاء المقبل.

وينطلق السباق الكبير الذي أسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي مروراً بجزيرة القمر حتى خط النهاية قبالة شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وسترسم 121 سفينة أكدت المشاركة في الحدث حتى يوم أمس (الجمعة) مع استمرار استقبال طلبات التسجيل، لوحة الماضي الجميل في الموعد المرتقب لتجد ذكريات الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلات الغوص إلى الديار بعد موسم مضنٍ وشاق بحثاً عن لقمة العيش.

وقال سيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن اللجنة العليا المنظمة حريصة على تنظيم نسخة فريدة ومتميزة تناسب تاريخ ومكانة الحدث الكبير الذي يحظى بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح سيف جمعة السويدي أن التجاوب الكبير من قبل النواخذة والملاك والبحارة والذي ظهر في الإقبال على التسجيل للمشاركة في الحدث عكس بصدق ارتباط أهل الإمارات بماضي الآباء والأجداد، وأظهر توارث الأبناء للرسالة الراسخة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة إن المشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة هم فائزون بالحضور في هذا العرس وفي ملحمة النسخة رقم 33، حيث يعد الحدث (ناموس) أهل البحر المفضل والتاج الكبير الذي يزين مسيرة كل بحار ونوخذة، مما يحفز الجميع لتقديم أفضل المستويات خلال السباق.

وكشف سيف جمعة السويدي أن اللجنة العليا المنظمة وتواصلاً مع خططها لرفع مستوى المنافسة، قررت تخصيص ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على سيارة (يوكون دينالي) موديل 2024 من شركة (جنرال موتورز)، فيما سينال صاحب المركز الثاني سيارة (شفروليه تاهو) موديل 2024، ويحصل صاحب المركز الثالث على سيارة جي إم سي (سييرا) موديل 2024.

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