«الطريق إلى دبي».. الإعلان عن جوائز كافد غلوب سوكر الأوروبية 28 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تكشف الدورة الأولى من جوائز كافد غلوب سوكر الأوروبية 2024 ضمن سلسلة «الطريق إلى دبي» ، عن الفائزين بجوائزها في 28 مايو الجاري في فندق كالا دي فولبي الشهير في كوستا سميرالدا الإيطالية، وتضم قائمة المرشحين عشرين لاعباً للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وفي مقدمتهم جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان؛ وهاري كين، نجم بايرن ميونيخ؛ ونجوم مانشستر سيتي فيل فودين وبرناردو سيلفا ورودري وإيرلينغ هالاند، وأليكس غريمالدو، الظهير الهداف لنادي باير ليفركوزن؛ وثلاثي إنتر ميلان باستوني ولاوتارو مارتينيز وهاكان أوغلو.

ويُحدد عشاق كرة القدم حول العالم القائمة القصيرة للمرشحين عبر التصويت التي انطلق أمس ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وسيتسنى للجمهور الإدلاء بأصواتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني:

vote.globesoccer.com أو من خلال تطبيق غلوب سوكر الذكي. وبمجرد تحديد القائمة القصيرة، يتم انتقاء الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم مكونة من أبرز لاعبي كرة القدم السابقين، مثل إيكر كاسياس ولويس فيغو، والمدربين ، مثل مارسيلو ليبي وأنتونيو كونتي ، وغيرهم من الأطراف الفاعلة في عالم كرة القدم.

وأعلن منظمو جوائز دبي غلوب سوكر السنوية، في أغسطس الماضي عن إطلاق سلسلة جديدة من جوائز غلوب سوكر القارية في عام 2024. وتحت شعار البرنامج «الطريق إلى دبي»، يتأهل الفائزون بجوائز غلوب سوكر القارية إلى قائمة المرشحين لجوائز دبي غلوب سوكر، الحفل الذي يقام سنوياً في الإمارات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

والذي استضاف أبرز نجوم عالم كرة القدم، من لاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ومدربين مثل بيب غوارديولا وزين الدين زيدان. وتُقام جوائز كافد غلوب سوكر الأوروبية بالتزامن مع أول حفل بالحضور الشخصي لتوزيع جوائز الليغا نهاية الموسم، ما يضمن أمسية حافلة بالتشويق لعشاق الكرة الأوروبية.

تنافس قوي

ويتطلع 15 نادياً من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا إلى الفوز بالدورة الأولى من جائزة أفضل نادٍ لفئة الرجال (أوروبا)، حيث ينضم إلى أبطال الدوري الألماني باير ليفركوزن، كلٌ من إنتر ميلان، الفائز بالدوري الإيطالي؛ والثلاثي الإنجليزي أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي؛ والأندية الأربعة المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند.

كما ينضم المتألق تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، إلى قائمة مكونة من 15 مرشحاً للفوز بجائزة أفضل مدرب، ولا سيما بعد قيادة فريقه للفوز بأول ألقابه في الدوري الألماني بعد موسم استثنائي على جميع المستويات.

وينضم إلى المدرب الإسباني كلٌ من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ولويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وتوماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، وغوارديولا مدرب مانشستر سيتي. ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد 15 من أهم المواهب المولودين بعد عام 2002.

وتضم قائمة المرشحين أسماء متألقة، مثل جود بيلينغهام صاحب العشرين عاماً، إلى جانب كلٍ من زميله في ريال مدريد إدوارد كامافينغا (21 عاماً)، وجمال موسيالا (21 عاماً) وماتيس تيل (18 عاماً) من بايرين ميونيخ، وفلوريان فيرتز (20 عاماً) من ليفركوزن، وكوبي ماينو (18 عاماً) من مانشستر يونايتد، والظاهرة صاحب الـ 16 عاماً لامين يامال من برشلونة.

وتشهد الأمسية المرتقبة تقديم جائزة أفضل هداف والتي تُمنح للاعب صاحب العدد الأكبر من الأهداف في القارة الأوروبية. كما من المقرر تقديم جوائز المسيرة الرياضية المخصصة للاعبين والمدربين على حدٍ سواء، إلى جانب عدد من جوائز التقدير لأبرز الدوريات الأوروبية.

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