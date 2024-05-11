الجزيرة يتصدر افتتاح جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت، أمس وسط حضور جماهيري كبير، جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو؛ الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة للموسم 23 / 24 .

وذلك في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وتعتبر جولة أبوظبي غراند سلام، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، الجولة الأكبر من ناحية عدد المشاركين بالمقارنة مع الجولات الأربع الماضية في ريو ديجينيرو وميامي وطوكيو وروما، حيث تشهد مشاركة 2500 لاعب ولاعبة من دول العالم كافة.

ومع ختام منافسات اليوم الأول المخصصة لفئة الناشئين، نجح نادي الجزيرة في تحقيق المركز الأول متفوقاً على نادي العين الوصيف وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة الاتحاد، والسيد شفيق جوهري الرئيس التنفيذي للعمليات لدى قاسمي جروب الشريك الرسمي لبطولات شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وعدد من ممثلي الشركاء ومسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة.

أبرز المواهب

وعن أهمية البطولة قال العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعد جولة أبوظبي غراند سلام واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو على الأجندة العالمية للرياضة، وتستكمل مسيرة النجاح الاستثنائي للجولات الأربع الماضية من البطولة التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في البرازيل، والولايات المتحدة، واليابان، وإيطاليا، لا سيما على صعيد استقطاب أبرز المواهب وألمع النجوم والمحترفين من جميع أنحاء العالم والساعين إلى تصدّر التصنيف الدولي».

وأضاف الظاهري: «تواصل أبوظبي لعب دوري محوري في تطوير اللعبة ووضع معايير مبتكرة للتميز في تنظيم بطولات رفيعة المستوى وعالمية السمات، وكانت ولا تزال المحطة الأولى لانطلاق المحترفين نحو التألق والعالمية، ولا أدّل على ذلك من ترحيبها بآلاف اللاعبين من 50 دولة، ينشدون تحقيق مسيرة احترافية تدوّن في سجلات التاريخ».

وتابع: «إن ما شهدناه من أداء قوي ومستويات فنية كبيرة لفئة الناشئين، والحضور المميز لأبناء وبنات الإمارات واعتلائهم منصة التتويج في أكثر من مناسبة، يعكس كفاءة الخطط والرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد والأندية للاستثمار بهذه الفئة الأساسية بما تمثله من ضمانة لاستدامة تطور رياضة الجوجيتسو الإماراتية ومواصلة مسيرة إنجازات المنتخب الوطني في الأعوام المقبلة في ظل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة».

وشهدت منافسات الناشئين حضوراً جماهيرياً غفيراً، طغى عليه مشهد الأسر والعائلات التي أضفت أجواء حماسية لتشجيع أبنائها وتحفيزهم على تقديم الأداء الأفضل، وبهذا الصدد قال خميس صالح سلماني والد عبدالله لاعب الجزيرة الذي حقق ذهبية البراعم: «يسرني أن يشارك ابني في هذه البطولة لأنها تمنحهم فرصة رائعة للتنافس ضد خصوم أقوياء واكتساب مهارات جديدة.

كما أن الفوز بالميداليات يعطيهم دفعة قوية إلى الأمام، ولا سيما وأنهم في بداية مسيرتهم. وأشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP على تنظيم بطولة بهذا المستوى، وإفساح المجال لمشاركة الناشئين واللاعبين من فئات سنية صغيرة، بما يؤكد حرصهم على الاهتمام برعاية المواهب».

وتتواصل اليوم نزالات جولة أبوظبي غراند سلام بمنافسات مرتقبة لفئة الأساتذة التي تضم اللاعبين الأكثر خبرة على صعيد اللعبة من حملة الحزامين البني والأسود من الإمارات والبرازيل وكولومبيا وكازاخستان وغيرها.

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