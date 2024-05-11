«أبوظبي إكستريم» تعلن طرح تذاكر نسخة «باريس»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 4) عن طرح التذاكر للنسخة الرابعة من البطولة، التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس 18 الجاري.

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح النسخ السابقة من البطولة في العاصمة أبوظبي، ومدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، حيث جذبت انتباه الجماهير بنزالاتها الحماسية والمبتكرة، وهو ما يعكس توجهها نحو التوسع والوصول إلى جماهير جديدة حول العالم. ويأتي اختيار باريس موقعاً للنسخة الرابعة، نظراً لأهمية المدينة في المشهد الرياضي هذا العام.

حيث تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، إلى جانب وجود مواهب بارزة في رياضة الجوجيتسو والجرابيلنج على مستوى القارة الأوروبية، بالإضافة إلى احترافية وقدرة الإمارات على تقديم تجربة استثنائية في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، مستندة إلى الخبرة الرائدة التي حققتها أبوظبي في هذا المجال.

وتتميز البطولة بنزالات مبتكرة تمثل رؤية الإمارات في تعزيز الفنون القتالية على المستوى العالمي بأسلوب فريد.

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