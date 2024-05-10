الشارقة ومليحة.. «فاصلة» لعيون نهائي دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشهد الصالة الرياضية بنادي البطائح في الخامسة من مساء اليوم موقعة من العيار الثقيل لا تقبل أنصاف الحلول ولا التعويض وتجمع بين فريق الشارقة ونظيره فريق مليحة في المباراة الفاصلة لحجز البطاقة الثانية لمواجهة فريق شباب الأهلي في المباراة النهائية لبطولة دوري رجال اليد، والذي سيقام في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل.

وكان فريق مليحة قد أحال الإعلان عن هوية الفريق الثاني في نهائي البطولة إلى مباراة فاصلة عقب فوزه على غريمه فريق الشارقة 19 - 18 في (إياب) الدور الثاني بالدور قبل النهائي للمسابقة في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء الماضي وشكل ذلك مفاجأة لفريق الشارقة الذي حسم نتيجة الشوط الأول لصالحه 10-6 وأفسد طموح الشارقة حامل اللقب والذي كان يحتاج لفوز أو تعادل على أقل تقدير لبلوغ نهائي البطولة.

وكان الشارقة تفوق على مليحة في مواجهة الذهاب بنتيجة (35-22) لكن لائحة نظام المسابقة لا تمنح أفضلية لفارق الأهداف لحسم المواجهات المباشرة في هذا الدور.

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