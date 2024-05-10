سلة الشارقة إلى ربع نهائي كأس الإمارات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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تأهل الشارقة للدور ربع النهائي لبطولة كأس الإمارات لكرة السلة للرجال 2024، بعد تخطيه البطائح بنتيجة 90-76 في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس بصالة نادي البطائح، في إياب الدور التمهيدي، بعد أن حسم الشارقة مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة 108-96، وجاءت نتائج الفترتين الأولى والثانية لصالح الشارقة 24-22 و25-23، بينما تقدم البطائح في الربع الثالث بنتيجة 29-19، واختتم الشارقة الفترة الأخيرة متفوقاً بفارق 10 نقاط، بنتيجة 22-12.

ويحل فريق الشارقة ضيفاً على فريق الظفرة في ذهاب ربع النهائي، الأحد المقبل، قبل أن يستضيف الشارقة رجال الظفرة على ملعبه في الشارقة، الأربعاء 15 مايو، لتحديد المتأهل لملاقاة شباب الأهلي دبي في نصف النهائي 18 مايو الجاري، ويلتقي الأحد المقبل أيضاً الوصل وضيفه الوحدة وتقام مباراة الرد بينهما الأربعاء المقبل والمتأهل منهما يلاقي النصر في الدور نصف النهائي.

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