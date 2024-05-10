تيدي رينير يتقدم قائمة نجوم «مونديال الجودو - أبوظبي 2024»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، عن مشاركة الفرنسي تيدي رينير، الأسطورة الحية لرياضة الجودو، في منافسات النسخة المقبلة، التي ستقام لأول مرة على أرض الإمارات، خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو الجاري، في «مبادلة أرينا» أبوظبي.

ويتقدم رينير قائمة زاخرة بالنجوم من أفضل لاعبي ولاعبات الجودو في العالم، الذين يحرصون على المشاركة في الحدث المقبل في أبوظبي، في نسخة يتوقع أن تكون الأقوى في السنوات الأخيرة، بالنظر لكونها تأتي قبل إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة – باريس 2024.

ويعتبر رينير صاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات التي فاز بها في منافسات بطولة العالم للجودو، بإجمالي 14 ميدالية ملونة، خلال مسيرة حافلة.

كما حصد الميدالية الذهبية مرتين على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية، في لندن 2021 وريو دي جانيرو 2016، والميدالية البرونزية مرتين في أولمبياد بكين 2008، وأولمبياد طوكيو 2020، إلى جانب الميدالية الذهبية للفرقي المختلطة في أولمبياد ريو دي جانيرو.

ولعل واحدة من أبرز الأرقام القياسية التي حققها رينير، هي الفوز في 152 نزالاً على التوالي، بين عامي 2010 و2020.

وأكد محمد بن ثعلوب رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو، رئيس اتحاد الإمارات للجودو «بمشاركة رينير، فإن أفضل الرياضيين أكدوا المشاركة في حدث سيكون تاريخياً على كافة الأصعدة»، وأضاف: «نسعى لتقديم نسخة استثنائية عبر كافة إجراءات التنظيم من الطراز الأعلى، والذي يواكب النجاحات التي تحققها البطولات الدولية الكبرى التي تقام في أبوظبي، وهو ما انعكس على تأكيد أهم اللاعبين واللاعبات في رياضة الجودو على الوجود في المنافسات المقبلة، وفي مقدمهم الفرنسي تيدي رينير، صاحب المسيرة الملهمة لجميع رياضيي الجودو، على صعيد الإنجازات التي حققها، والاستمرارية النابعة من التزامه بالتفوق في رياضة الجودو والإبداع فيها».

وتابع: «سيكون الجمهور على الموعد لمتابعة نزالات من الطراز الرفيع، في ضوء الأسماء التي ستوجد في الحدث المقبل، لتعيش أجواءً عالمية، وهي تشاهد أفضل الرياضيين في العالم في مبادلة أرينا، في تجربة لمتابعة مواجهات تعتبر الأعلى فنياً».

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