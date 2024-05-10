الإماراتية علياء عبدالسلام تدخل تاريخ «الفورمولا 4»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت علياء عبدالسلام البالغة من العمر 21 عاماً إنجازاً تاريخياً، بحصولها على الرخصة الدولية للقيادة رسمياً في سباقات الزوارق السريعة بمختلف البطولات، لتصبح أول امرأة إماراتية تحصل على تلك الرخصة للمشاركة في سباقات زوارق الفورمولا 4.

وحصلت علياء عبد السلام على الرخصة الدولية للقيادة بعد سلسلة من التجارب والمشاركات المختلفة في فئة الفورمولا 4، لتؤكد أن شغفها بالسرعة وعزيمتها الكبيرة وتشجيع والدها كلها عوامل ساهمت في بدء رحلتها القوية مع سباقات الزوارق السريعة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تحقيق الإنجازات في مشاركاتها المقبلة بالبطولات الدولية.

وقالت علياء: «أتطلع إلى المشاركة قريباً في البطولات الدولية لرفع علم بلادي بمختلف المحافل، وأتمنى أن تكون تجربتي ملهمة لبنات الإمارات من أجل استثمار دعم القيادة الرشيدة لكافة برامج تمكين المرأة في كل المجالات».

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