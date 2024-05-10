«القفال 33» ينطلق الأربعاء المقبل

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يوم الأربعاء المقبل موعداً لتنظيم النسخة الثالثة والثلاثين من الحدث الأعرق والأقدم في السباقات البحرية التراثية.

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وينطلق السباق الكبير الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، حيث ترسم ما يزيد على 120 سفينة على متنها ما يزيد على 2500 بحار لوحة الماضي وذكريات الآباء والأجداد في ملحمة العودة من رحلات الغوص إلى الديار بعد موسم مضنٍ وشاق بحثاً عن لقمة العيش.

وجاء قرار اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين بعد دراسة متأنية ومتابعة دقيقة ومستمرة لكافة التقارير الخاصة بالأرصاد وحالة البحر المتوقعة في الخليج العربي الأسبوع المقبل ليأتي اختيار هذا الموعد وفقاً لمعايير خاصة من أجل إنجاح السباق وضمان سلامة المشاركين ووصولهم بأمان إلى خط النهاية في شواطئ دبي.

ورفع أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموه الكبير ومتابعته المستمرة لإنجاح التظاهرة التراثية الرياضية البحرية العريقة، استمراراً لرسالة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤسس السباق عام 1991.

أهداف

وقال أحمد سعيد بن مسحار: إن اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 تضع أمن وسلامة المشاركين وأعضاء اللجان العاملة أولوية في خططها لإنجاح التظاهرة، لذلك رأت التريث في تحديد الموعد المناسب ودراسة أفضل الظروف لإنجاح الحدث خاصة في ظل التقلبات المختلفة في الحالة الجوية خلال هذه الفترة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 أن اللجنة وباقي اللجان المعاونة ظلت تسهر من أجل متابعة التقارير وكل جديد يطرأ في هذا الأمر، كما حرصت على استقصاء رأي أهل الشأن أنفسهم من نواخذة وملاك حول ملاءمة الموعد وقياس رضائهم عن إقامة السباق في الفترة المحددة مسبقاً.

وأشاد أحمد سعيد بن مسحار بالتعاون الكبير القائم والتجاوب المستمر من قبل الملاك والنواخذة الذين يؤكدون كل عام مدى حبهم لهذا الموروث وهذا السباق وذلك من خلال الإقبال الكبير على المشاركة والذي ظهر منذ الساعات الأولى بعد إعلان فتح باب التسجيل، حيث وصل العدد إلى 118 سفينة وينتظر أن يزيد في اليومين المقبلين قبل توجه قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير استعداداً لاستقبال طلائع المشاركين لدى وصولهم إلى جزيرة صير بونعير يوم الاثنين، واستكمال إجراءات فحص السلامة على المحامل وقوارب القطر.

التزام

ودعا رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 جميع الملاك والنواخذة والبحارة للالتزام بكافة الشروط واتباع توجيهات اللجنة المشرفة على الحدث، خاصة في مسألة التحرك إلى جزيرة صير بونعير وإخطار اللجنة المنظمة بالتحرك، وكذلك عند الوصول إلى الجزيرة منوهاً إلى ضرورة الإطلاع على تعليمات التواجد في محمية صير بونعير.

وثمن أحمد سعيد بن مسحار في ختام حديثه الجهود الكبيرة المبذولة من شركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تقف مع اللجنة المنظمة لإنجاح التظاهرة وهي مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة الحرس الوطني (السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة نخيل وهيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية ومجموعة موانئ أبوظبي، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية وشركة في أي بي للخدمات الطبية وشركة بي إتش آي للإعلانات.

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