16 مايو قفل باب التسجيل لـ «دي إكس بي سنو ران»

المصدر: دبي - البيان

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يغلق الخميس المقبل 16 مايو الجاري باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من سباق دي إكس بي سنو ران، الذي ينطلق 19 مايو الجاري بتنظيم من سكي دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتستقبل الفعالية العائلية هذا العام فئة عمرية أوسع من 13 حتى 70 عاماً ضمن فئتَي الأفراد والمجموعات، فضلاً عن فرق الشركات، للاستمتاع بسباق مُسلٍّ وتنافسي.

ويستقبل السباق المشاركين بشكل فردي أو ضمن فرق من خمسة أشخاص، حيث سيجتازون تضاريس سكي دبي في درجة حرارة -4 مئوية.

كما سيحصل جميع المشاركين في سباق 3 كيلومتر (ثلاث لفات) و5 كيلومترات (خمس لفات) على قميص وحقيبة كتف، بالإضافة إلى ميدالية تذكارية عند اجتياز خط النهاية.

كما يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على فرصة الصعود إلى المنصة واستلام مجموعة غير مسبوقة من أكبر وأفضل الجوائز.

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