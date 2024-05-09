إقبال دولي كبير على المشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد أبوظبي، عاصمة الجوجيتسو العالمية، لاستضافة نخبة نجوم الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم في منافسات جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري.

وتعتبر جولة أبوظبي غراند سلام، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو وتندرج تحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، الجولة الأكبر من ناحية عدد المشاركين بالمقارنة مع الجولات الأربع الماضية في ريو ديجينيرو وميامي وطوكيو وروما، حيث تشهد مشاركة 2500 لاعب ولاعبة من دول العالم كافة.

وتم تخصيص اليوم الأول من المنافسات لفئتي الناشئين والشباب، واليوم الثاني لفئة الأساتذة، واليوم الثالث لفئة المحترفين، وتم تخصيص مكافآت قيّمة لأصحاب المراكز الأولى عن كل فئة من الفئات المشاركة.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تحظى جولات أبوظبي غراند سلام بأهمية كبرى، حيث تجوب بجولاتها الخمس أبرز مدن وعواصم العالم، وتمنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك مع نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن إمكانية الارتقاء بتصنيفهم لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) والفوز بجوائز قيّمة».

وتابع الظاهري: «تمنح بطولة أبوظبي غراند سلام أبناءنا وبناتنا فرصة ممتازة لاختبار مهاراتهم أمام أقوى اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم واكتشاف نقاط قوتهم وتطوير مستوياتهم لتقديم أداء رفيع في البطولات والاستحقاقات القارية والعالمية القادمة».

وبدوره، قال طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن بطولة أبوظبي غراند سلام بطولة قوية تمتاز بالمستويات المتميزة للمشاركين، كما تتزايد أهميتها كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 3000 نقطة في نظام التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائز بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائز بالمركز الثالث، بما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجوائز صدارة التصنيف.

وأضاف: «تندرج هذه البطولة في سياق جهود أبوظبي لتعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو وتزويد اللاعبين بمختلف أشكال الدعم وفرص الاحتكاك على جميع المستويات من خلال منازلة أقوى اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم. ويسهم توزيع جولات البطولة على مختلف دول وعواصم العالم في توفير الفرصة لأكبر عدد ممكن من الرياضيين للمشاركة في المنافسات.

من جانبه قال تياغو باريتو مدرب أكاديمية كوماندو جروب: «تعد بطولة أبوظبي غراند سلام واحدة من أبرز البطولات على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، وتوفر منصة نموذجية للاعبينا لاختبار مهاراتهم في مواجهة أفضل اللاعبين العالميين».

وأضاف: «تتمتع البطولة بمستويات تنافسية قياسية، وتفرض على المشاركين تحضيرات استثنائية وتوظيف تقنيات متقدمة للوصول إلى الأداء الذي يمكنهم من التألق والتتويج. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث، ونتطلع إلى التتويج في مختلف الفئات، خصوصاً أننا نشارك بعدد كبير من اللاعبين في فئات الشباب والمحترفين والأساتذة».

وشكّلت بطولة أبوظبي غراند سلام منذ انطلاقتها منصة مثالية جاذبة لأفضل مواهب الجوجيتسو المحلية والعالمية، وشهدت مشاركة مجموعة من أفضل لاعبي الإمارات، مثل خالد الشحي وعمر السويدي، فضلاً عن وجود نخبة الأبطال العالميين من حملة الحزام الأسود، على رأسهم ويليسون فرنانديز، وفيديريكو غوماريش، ويوري هندركس، وفيليبي ريباس وغيرهم.

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