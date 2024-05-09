انطلاق فعاليات المسابقة الخليجية الأولى للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت اليوم فعاليات المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص -أبوظبي 2024، التي تستضيفها أبوظبي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بدعم من الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك في المسابقة، التي تعقد للمرة الأولى، ستة وفود من برامج الأولمبياد الخاص، من كل من السعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت والإمارات. وسيشهد حفل افتتاح المسابقة، إضاءة شعلة الألعاب، وسيعقد الحفل في فندق دبليو في جزيرة ياس.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يُسعدنا أن نستضيف في أبوظبي منافسات النسخة الأولى من المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، ما يترجم حرصنا في المجلس على دعم الفعاليات الرياضية المتعلقة بأصحاب الهمم، الذين يعتبرون جزاءً أساسياً من مكونات المجتمع الإماراتي، وعنصراً فاعلاً ومؤثراً في مختلف قطاعات الحياة، تحقيقاً للاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي».

وأشار العواني إلى أن ما تحقق من نتاج في عام 2019، من خلال استضافة الإمارات لمنافسات الأولمبياد الخاص العالمي، يحث الجميع على تقديم المزيد من الدعم لرياضات أصحاب الهمم، ما يعكس دور ومكانة أبوظبي على خارطة الرياضة المحلية والعالمية، وجاهزيتها دائماً لإنجاح الفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني لأولمبياد الخاص الإماراتي: «نرحب بجميع الوفود المشاركة في المسابقة الخليجية الأولى للريشة الطائرة في وطنهم الثاني. نشعر بالفخر لاستضافة كوكبة من لاعبي الريشة الطائرة من دول مجلس التعاون الخليجي، ونفخر أيضاً بأن تنطلق أولى المسابقات الخليجية للريشة الطائرة من الإمارات، التي تولي اهتماماً خاصاً لأصحاب الهمم، ودمجهم وتفعيل دورهم في قطاع الرياضة، وفي كل نواحي الحياة. نتمنى للجميع التوفيق في المنافسات، ونأمل أن تحفز البطولة المزيد من اللاعبين على ممارسة رياضة الريشة الطائرة، ما ساعد على إثراء حياة أصحاب الهمم».

وأضاف الهاشمي: «ونتقدم بالشكر لكل الشركاء والداعمين، كالأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد العالمي للريشة الطائرة، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجامعة خليفة، فما كانت المسابقة لتنطلق دون دعمهم».

وقال المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن اجتماع أكثر من 25 لاعباً من لاعبي الريشة الطائرة من مختلف دول الخليج في أبوظبي، إضافة قيمة لحركة الأولمبياد الخاص بصفة عامة، كما هو إضافة لحياة اللاعبين».

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