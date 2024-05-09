وسام الاستحقاق للغولف تنطلق غداً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق غدا على ملاعب نادي الزوراء في عجمان، منافسات بطولة «وسام الاستحقاق» للاعبين الهواة، التي ينظمها اتحاد الإمارات، المؤهلة لأبطالها إلى جولة الختام أكتوبر المقبل.

ويتنافس 50 لاعباً ولاعبة، على النقاط المضاعفة للبطولة التي تعد بمثابة اختبار للاعبي ولاعبات الدولة في التأقلم على تحديات ملعب «الزوراء» الذي يستعد لاستضافة هي الأولى من نوعها في الدولة لبطولة «كلاتش هاور العالمية».

ويذكر أن جولات الموسم الحالي، تشهد منافسة ثلاثية بين جوناثان سيلفاراج، وأوسكار كريغ، ودان بيرن لإنهاء موسم «وسام الاستحقاق» لمنافسات الرجال في الصدارة، فيما ستواجه في البلوشي تحدي كبيراً في الحفاظ على صدارتها لمنافسات السيدات، وهو الأمر ذاته الذي يطمح له كل من فرانسيسكو رونكفيست، وداول كيم، لتعزيز صدارتهما لفئتي الذكور والإناث لمرحلتهما العمرية في الناشئين.

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