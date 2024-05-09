شباب الأهلي والعين إلى نهائي كأس الإمارات للطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تأهل شباب الأهلي والعين، إلى المباراة النهائية على كأس الإمارات للكرة الطائرة رجال، والتي ستقام على ملعب محايد مساء بعد غد.

وصعد شباب الأهلي، إلى المباراة النهائية بفوزه على حتا 3-0، في مباراتهما بصالة نادي العين ضمن الدور نصف النهائي، وبنتائج أشواط 25-17 و25-23 و25-17.

فيما فاز العين في الدور نفسه على الوصل 3-1 بصالة نادي الجزيرة، وبنتائج أشواط 25-22 و25-16 و19-25 و25-20، ليتأهل للنهائي.

وسبق أن توج شباب الأهلي هذا الموسم، بلقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، بينما يتطلع العين إلى تحقيق لقبه الأول في الموسم الجاري.

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