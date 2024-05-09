"اللجنة العليا" تحدد 15 مايو موعداً لسباق "القفال 33"

المصدر: البيان

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يوم الأربعاء المقبل موعداً لتنظيم النسخة الثالثة والثلاثين من الحدث الأعرق والأقدم في السباقات البحرية التراثية.



وينطلق السباق الكبير الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً حيث ترسم ما يزيد على 120 سفينة على متنها ما يزيد على 2500 بحاراً لوحة الماضي وذكريات الآباء والأجداد في ملحمة العودة من رحلات الغوص إلى الديار بعد موسم مضنٍ وشاق بحثاً عن لقمة العيش.



وجاء قرار اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين بعد دراسة متأنية ومتابعة دقيقة ومستمرة لكافة التقارير الخاصة بالأرصاد وحالة البحر المتوقعة في الخليج العربي الأسبوع المقبل ليأتي اختيار هذا الموعد وفقاً لمعايير خاصة من أجل إنجاح السباق وضمان سلامة المشاركين ووصولهم بأمان إلى خط النهاية في شواطئ دبي.

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