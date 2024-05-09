59 ميدالية لأبطال الإمارات بـ «آسيوية الجوجيتسو» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق منتخبنا الوطني للجوجيتسو حصيلة مميزة من الميداليات بمنافسات فئة الشباب «تحت 21 عاماً» في ختام فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وفي حصيلة إجمالية نجح منتخبنا الوطني في تحقيق 59 ميدالية ملونة منذ انطلاقة البطولة في الثالث من مايو الجاري، حيث نجح منتخب فئة الكبار في تحقيق 18 ميدالية حافظ من خلالها على اللقب للعام الرابع على التوالي، بينما نجح منتخب الشباب والناشئين في تحقيق 41 ميدالية.

وتألق أبناء وبنات الإمارات بشكل لافت في فئة تحت 21 عاماً، رافعين رصيد الدولة في منافسات فئتي الناشئين والشباب إلى 41 ميدالية ملونة بواقع، 11 ذهبية، 8 فضيات، و22 برونزية.

وتمكن لاعبو منتخبنا الوطني من إحراز 4 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات في اليوم الختامي للبطولة وتوج بالذهب كل من: عائشة الشامسي وزن 45 كجم، وفيصل الواحدي وزن 69 كجم، وفراج العولقي وزن 85 كجم، وعمار الحوسني وزن 94 كجم، وحقق الميداليات الفضية كل من مريم آل علي وزن 45 كجم، وشما البلوشي وزن 48 كجم، ومهرة محفوظ وزن 63 كجم.

وفهد الحمادي وزن 77 كجم، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من سارة العتيبة وزن +70 كجم، وبلقيس الهاشمي وزن 48 كجم، والعنود الحوسني وزن 57 كجم، وراشد الشحي وزن 56 كجم، وسلطان حسن وزن 69 كجم.

ومع ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، تقدم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة للبطولة .

والتي شكلت مصدر إلهام لكل فرق العمل واللجنة المنظمة واللجان الفرعية لتقديم الأفضل والأكثر تميزاً وتوفير تجربة استثنائية على صعيد الاستضافة والتنظيم ترقى إلى تطلعات مجتمع الجوجيتسو محلياً وقارياً وعالمياً.

كما تقدم بالشكر إلى جميع المشاركين من وفود رسمية وإداريين ولاعبين ومتطوعين وجماهير، والذين ساهموا في تعزيز نجاح وتألق البطولة على المستويات كافة.

وأضاف الظاهري: «نجح نجوم منتخبنا الوطني للجوجيتسو اليوم في ترسيخ تفوق الدولة على صعيد آسيا، إذ عكس الأداء المشرف الذي قدموه منظومة العمل المتكاملة والنموذجية التي تضم اللاعبين والجهاز الفني وفريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

لقد بدأت الاستعدادات لهذا الاستحقاق قبل أسابيع وفقاً لبرنامج تدريبي متطور ومكثف بهدف الظهور المشرف في المنافسات. وكان أبطالنا على قدر المسؤولية والآمال المعقودة عليهم، ونحن على يقين بأن هذا الجيل الشاب سيرسم ملامح المستقبل المنشود لرياضة الجوجيتسو الإماراتية».

من ناحيته، قال لاعب المنتخب الوطني فيصل الواحدي الذي فاز بذهبية وزن 69 كجم: «الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة على هذا المستوى ليس بالأمر السهل، ولعل الأمر الذي يدعو للفخر هو رؤية العديد من زملائي يصعدون منصة التتويج بعلم الدولة».

وأضاف: «كنا محظوظين في هذه البطولة لأننا تمكنا من متابعة أداء زملائنا في الفئات العمرية الأخرى، والاستفادة من تجاربهم المختلفة في النزالات التي خاضوها على مدى الأيام الخمسة الماضية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أدائنا اليوم».

وقالت عائشة الشامسي لاعبة المنتخب الوطني وبطلة فئة وزن 45 كجم: «فخورة بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة آسيا، بعد فوزي بعدد من النزالات الصعبة والتفوق بجدارة على مجموعة من المنافسات القويات.

شعور التتويج على أرض الوطن لا مثيل له، والمساهمة في رفع رصيد المنتخب من الميداليات يعتبر الإنجاز الأهم بالنسبة لي. أهدي هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات واتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي مهد لنا طريق التميز في البطولة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز