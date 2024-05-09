«آسيوي السلة» وشباب الأهلي يوقعان اتفاقية «الأبطال»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا توقيع اتفاقية شراكة مع نادي شباب الأهلي لاستضافة دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2024، حضر حفل التوقيع هاقوب خاجريان، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، وماجد سلطان، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

هدف

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ينسجم التزامنا باستضافة الفعاليات الرياضية الدولية في دبي مع المستهدفات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى تعزيز مكانتها لتصبح مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه وانطلاقاً من أهمية الرياضة كركيزة أساسية لمنظومة السياحة والفعاليات في الإمارة، فإن استضافة دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2024 من شأنه إثراء أجندة دبي الرياضية التي تقام على مدار العام.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث المهم الجماهير من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عشاق كرة السلة المقيمين في الإمارات. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لاستضافة هذه البطولة للمرة الأولى، فإننا على ثقة بأنها ستحقق نجاحاً باهراً، وستقدم تجربة استثنائية للاعبين والجمهور على حد سواء، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى».

من جانبه قال ماجد سلطان، المدير التنفيذي: نحن في نادي شباب الأهلي سعداء باستضافة النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا لكرة السلة، وأن الثقة التي منحها لنا الاتحاد الدولي لكرة السلة الإقليمي في آسيا تؤكد على مكانة دبي كوجهة رئيسية للرياضيين والأحداث الرياضية وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة، وقد قبلنا التحدي ونتعهد بتقديم نسخة استثنائية.

شكر

وتقدم ماجد سلطان بالشكر لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تعاونها ودعمها المستمر الذي تقدمه لضمان نجاح هذا الحدث المهم.

وقال هاقوب خاجريان: «تمتاز مسابقة الأندية الآسيوية بتاريخ عريق وتحمل نسخة هذا العام أهمية خاصة لأنها تمثل أول ظهور لدوري أبطال كرة السلة الآسيوية، ويمثل حدثاً مهماً ومعلماً استراتيجياً في تحقيق أهداف الاتحاد الدولي لكرة السلة المتمثل في إعادة تشكيل مسابقات الأندية الدولية». وأعرب هاقوب عن شكره وامتنانه لنادي شباب الأهلي واتحاد كرة السلة على دعمهما لتنظيم هذه النسخة الافتتاحية في دبي».

ومن المنتظر أن تضم النسخة الافتتاحية من بطولة الأندية الأولى فريق شباب الأهلي المستضيف بجانب 8 أندية من ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الفريقين المتأهلين من الفاينال 8 لدوري غرب آسيا الممتاز لكرة السلة (WASL).

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