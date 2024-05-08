برنامج أوسس التطوعي... مسيرة حافلة بالمساهمة في تنظيم الفعاليات الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان

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مع ختام فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي تستضيفها مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية وسط حضور جماهيري حاشد، يبرز دور أعضاء برنامج أوسس التطوعي الذين يبذلون جهوداً كبيرة في المساهمة وتقديم الدعم لإنجاح الفعالية.

ويُذكر بأن برنامج أوسس التطوعي انطلق في أبريل 2020، ويعمل تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو. وكان حاضراً في العديد من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد وعدد من المبادرات الخيرية والإنسانية، وسجل مساهمات مهمة لامست مختلف شرائح المجتمع.

وقال عبد الله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يمثل العمل التطوعي جزءاً مهماً من ثقافة المجتمع الإماراتي، وتساهم الفرق التطوعية في إحداث أثر إيجابي والمساعدة في الأعمال والأنشطة الخيرية والمجتمعية والفعاليات الرياضية. ويلعب برنامج أوسس التطوعي منذ تأسيسه دوراً مهماً في المساهمة بتنظيم فعاليات اتحاد الإمارات للجوجيتسو».

وقال دسوقي عبد الرازق، أحد متطوعي البرنامج: «هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها كمتطوع مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكانت تجربة ممتعة منحتني فرصة التعرف أكثر إلى رياضة الجوجيتسو وقواعدها. وتتمحور مهمتي حول المساعدة في جهود تنظيم الجمهور وضمان سلاسة تنقلهم».

ومن جانبها، قالت عهود الكعبي، متطوعة في البرنامج: «أشارك في المهام التنظيمية مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو للمرة الثانية، وأحببت التجربة ما دفعني لتكرارها، حيث يتمتع الجميع هنا بالمسؤولية والانضباط، كما أننا جئنا بدافع التعرف عن كثب إلى رياضة الجوجيتسو، لأنها الرياضة الأكثر شعبية في الدولة، ونحرص على القيام بدورنا في رسم صورة جميلة عن البطولات والتجارب المميزة في الدولة أمام الجمهور القادم من مختلف أنحاء آسيا».

بدورها قالت موزة الظاهري، أحد المسؤولين في البرنامج: «بلغ عدد المتطوعين في مختلف فعاليات البطولة 300 متطوع أظهروا جميعاً قدراً كبيراً من التفاني والتعاون.

ويلقى البرنامج منذ إطلاقه إقبالاً لافتاً من المتطوعين للمشاركة في دعم مختلف الفعاليات، ونجح أفراد البرنامج في القيام بمهامهم على أكمل وجه والمساهمة في ضمان تقديم فعالية رياضية وفقاً لأعلى المعايير».

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