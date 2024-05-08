نادي الشارقة لسباقات الهجن يطلع على خطة العمل للفترة المقبلة

المصدر: الذيد - البيان

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عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن، اجتماعه الدوري الخامس برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس النادي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتم خلال الاجتماع بحث ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما تمت مناقشة العديد من الاقتراحات التي تم طرحها لتخدم ملاك الهجن، كما تمت مناقشة كل الأعمال الإنشائية لمضمار مسافة 4 و5 و6 كيلو مترات وتجهيزاتها، وإناره مضمار 8 كيلو مترات في ميدان الذيد، وتناول الاجتماع موضوع الحوادث المرورية المتعلقة بالحيوانات السائبة (الهجن)، وتناول الاجتماع موضوع الإجراءات المتخذة من قبل النادي للمحافظة على البيئة في أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

كما تم الاطلاع على تقارير النادي وخطة عمله خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لملاك الهجن، وتسهيل كل الإجراءات للمشاركة في سباقات ومهرجانات الهجن التي ينظمها النادي على مدار العام.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي أن الأعمال التطويرية والإنشائية في ميدان الذيد لسباقات الهجن تأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكي يصبح ميدان الذيد لسباقات الهجن من أفضل الميادين في المنطقة، وبمواصفات عالمية.

وأشار بن هويدن إلى أن أفكار ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة أثرت في رياضة سباقات الهجن على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت نقلة نوعية أدت إلى المساهمة في التطور الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية.

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