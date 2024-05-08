راشد بن حمدان يوجه بتسهيل مهمة المشاركين في سباق القفال

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين للمسافات الطويلة والذي يقام بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11 ـ 19 الجاري.

ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على التحضيرات والتجهيزات الجارية لتنظيم وإنجاح الكرنفال الرياضي التراثي العريق المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي بدأ عام 1991 بفكرة من مؤسسه المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون الحدث رسالة تتوارثها الأجيال احتفاء بإرث الآباء والأجداد.

وثمن رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من راعي السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والذي أسهم في استمرار الحدث الكبير الذي يعد موعداً يترقبه الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأثني الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المنظمة للسباق وشركاء النادي الاستراتيجيين في إنجاز الخطوات اللازمة والضرورية التي تضمن أمن وسلامة المشاركين في انتقالهم إلى جزيرة صير بونعير ووصولهم بسلام بعد السباق وإنجاح الحدث.

ووجه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وفد اللجنة العليا المنظمة للحدث على العمل لتسهيل مهمة المشاركين وتذليل الصعاب واختيار الموعد المناسب لإقامة الحدث في صورة زاهية وجميلة تناسب مكانته الكبيرة ليواصل السباق في النسخة رقم 33 تسجيل الأرقام القياسية والكبيرة والتي تبرز في كل موسم.

وأعرب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، في ختام اللقاء عن أمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المشاركين من الأطقم ملاك ونواخذة وبحارة، مؤكدا أن الجميع سيكون فائزاً بالمشاركة والحضور في هذا العرس الكبير.



هدية

وتسلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، من وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 هدية تذكارية قدمها له سيف جمعة السويدي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة بحضور عضوي اللجنة خالد خميس بن دسمال ومحمد عبدالله حارب الفلاحي.

راشد بن حمدان يوجه بتسهيل مهمة المشاركين في سباق القفال#البيان_الرياضيhttps://t.co/PCmEInztBL pic.twitter.com/YwF4PawFU2 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 8, 2024

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