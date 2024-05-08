محمد المسيبي بطل الدولة لأشبال الطاولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توج محمد سعيد المسيبي لاعب نادي الشارقة، المصنف العاشر عالمياً في كرة الطاولة، بطلاً لفردي بطولة الدولة للعبة في فئة الأشبال، بعدما أحرز المركز الأول، وحاز على الميدالية الذهبية، في ختام الدورة الثانية للبطولة التي استضافتها صالة نادي شباب الأهلي.

وحضر البطولة وتوج البطل، حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة، وأحمد البحر الأمين العام المساعد. وتفوق محمد في النهائي على لاعب النصر يوسف الحواي، ليحافظ نادي الشارقة، على لقب البطولة للعام الثاني ، وكان أحمد سعيد المسيبي الشقيق الأكبر لمحمد، قد توج باللقب نفسه الموسم الماضي.

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