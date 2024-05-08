2400 مشارك في سباق «وينغز فور لايف» بمدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

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عاش أكثر من 2400 مشارك من الرجال والسيدات أجمل أجواء السعادة والنشاط خلال مشاركتهم في النسخة الحادية عشرة من سباق أجنحة من أجل الحياة «وينغز فور لايف» العالمي الذي استضافته أروقة مدينة إكسبو دبي، وأقيم بدعم مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع مدينة إكسبو دبي، وأديداس، ومستشفيات الإمارات، وتطبيق فيتز.

بالتزامن مع جولات أقيمت في ذات التوقيت بمختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى جمع التبرعات لدعم أبحاث علاج إصابات النخاع الشوكي.

واستمتع المشاركون بالأجواء الرائعة، وخاضوا منافسات لا تنسى في أروع مكان، حيث تسابقوا في مسارات شهدت من قبل أحداثاً رياضية دولية ومر عليها أبطال عالميون، سواء في الدراجات الهوائية من خلال طواف الإمارات العالمي، أو في ماراثون دبي، وغيرها من الفعاليات الرياضية الدولية التي أقيمت في هذا الصرح الحضاري الذي ارتبط بأروع قصص النجاح والتميز والاستدامة.

ونجح المصري أنور مطر في تكرار إنجازه الذي حققه في سباق العام الماضي، ليحتلّ المركز الأول بعدما ركض لمسافة 40 كيلومتراً في زمن 178.55 دقيقة قبل أن تصل إليه سيارة المتابعة الخاصة بالسباق، كما أحرزت الأسترالية كاريس براون لقب فئة السيدات بعدما حققت مسافة 24 كيلومتراً في زمن 125.27 دقيقة.

أما على المستوى العالمي، فكان الفوز في السباق هذا العام من نصيب الياباني تومويا واتانابي، الذي قطع مسافة قياسية غير مسبوقة في هذا الحدث، بلغت 70,09 كيلومتراً في مدينة فوكوكا في اليابان، بينما ركضت البولندية دومينيكا سيتلماخ 55,02 كيلومتراً خلال السباق الرئيسي في بوزنان، لتكون البطلة المطلقة في فئة السيدات.

رقم قياسي

وجمع الحدث الذي يعتبر أكبر سباق من نوعه عدداً قياسياً جديداً من 265818 شخصاً، شاركوا في جولات فعليّة في مدن كبرى بمختلف قارات العالم وسجلوا مشاركتهم من خلال تطبيق «وينغز فور لايف». وقام المشاركون بالجري أو السير أو التنقل على الكراسي المتحركة في مسعى للبقاء أمام سيارة المتابعة، التي كانت بمثابة خط نهاية متحرك، وانطلقت فعلياً أو افتراضياً بعد ثلاثين دقيقة من بداية السباق.

ونجحت نسخة العام 2024 من سباق «وينغز فور لايف» العالمي في تحقيق الهدف الذي كانت تصبو إليه، إذ جمعت مبلغاً قياسياً جديداً تخطى 8,1 ملايين يورو من ريع الاشتراكات والتبرعات، والتي تذهب بنسبة مئة في المئة مباشرة لتمويل الأبحاث الخاصة بإيجاد علاجات لإصابات النخاع الشوكي.

وحصد السباق على مدى 11 عاماً عشرات ملايين اليوروهات، وركض مئات آلاف المشاركين لمسافة ملايين الكيلومترات منذ الحدث الأول في العام 2014، وتم كذلك تمويل مئات المشاريع الإنسانية المختلفة التي تم اختيارها بعناية تامة.

وتقام النسخة الثانية عشرة من سباق «وينغز فور لايف» العالمي في 4 مايو 2025.

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