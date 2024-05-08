109 سفن تؤكد مشاركتها في ملحمة «القفال 33»

المصدر: دبي ـ البيان

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تتواصل بنجاح عمليات التسجيل للمشاركة في سباق النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11 ـ 19 مايو الجاري.

وينطلق السباق المرتقب والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 كالمعتاد من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر حتى خط النهاية في شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً في لوحة تراثية رياضية بحرية رائعة تعيد إلى الأذهان ذكريات الآباء والأجداد في رحلة العودة من موسم الغوص.

تسجيل

وشهدت عمليات التسجيل للمشاركة في عرس سباق القفال في نسخته المرتقبة رقم 33 والتي تتم عبر البوابة الإلكترونية في موقع النادي، إقبالاً كبيراً من الملاك والنواخذة، حيث وصل العدد حتى عصر يوم أمس إلى 109 سفن أكدت المشاركة في السباق الكبير.

وتقدم نخبة الأسماء التي ستخوض غمار المنافسة على اللقب رقم 33 في التظاهرة السفن: نمران 211 حامل اللقب 2023 و2021، وحشيم 199 بطل 2022، وغازي 103 (5 ألقاب 2004 و2006 و2013 و2015 و2018)، والشقي 96 بطل 2019.

والرائد 92 بطل 2000 وسردال 83 بطل 1996 و1997، وبراق 33 بطل 2014، وزلزال 25 بطل 2010 و2016 و2017، وأطلس 12 بطل 2007، والقفاي 4 بطل 2009.

إشادة

وأشاد محمد عبدالله حارب عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 مشرف الحدث بالإقبال الكبير للمشاركة في الحدث مما يؤكد على المكانة الكبيرة التي يحتلها السباق في قلوب أهل الإمارات ومحبي الرياضات البحرية التراثية كقيمة تاريخية بدأت فصول قصتها عام 1991.

وأوضح محمد عبدالله حارب أن باب التسجيل للمشاركة في السباق سيغلق قبل مغادرة وفد اللجنة المنظمة للسباق إلى جزيرة صير بونعير حسب خطط اللجنة المنظمة للانتقال إلى هناك حسب قرار اللجنة العليا المنظمة على ضوء التقارير الخاصة بحالة البحر.

مشيراً إلى توقع ارتفاع العدد المشارك مع استمرار استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للنادي، مشيداً بتجاوب الجميع وهو أمر مبشر بنسخة متميزة واستثنائية.

131

الجدير بالذكر أن حدث سباق القفال شهد تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في السباقات البحرية التراثية، حيث سجلت النسخة التاسعة والعشرون عام 2019 مشاركة 131 سفينة كأعلى رقم في تاريخ الحدث الكبير منذ انطلاقته عام 1991.

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