نصف نهائي كأس الإمارات للطائرة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام، في السابعة والربع من مساء اليوم، مباراتا الدور قبل النهائي من كأس الإمارات للكرة الطائرة للرجال؛ آخر مسابقات اللعبة للرجال في موسم 2023 - 2024، ويلتقي فيهما حتا مع شباب الأهلي، على ملعب صالة نادي العين، والوصل مع العين على ملعب صالة نادي الجزيرة.

وأشاد محمد سيف النعيمي عضو لجنة تسيير الأعمال بشركة العين للألعاب الرياضية مشرف كرة الطائرة بنادي العين، بالأداء الذي ظهر به الفريق أمام الجزيرة، وأكد أن الإصرار والعزيمة وروح الفريق الواحد، سر نجاح «الزعيم» في الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

تركيز

وشدد على ضرورة التركيز في مواجهة اليوم، خصوصاً وأن العين سيواجه فيها الوصل، والذي قدم هذا العام مستويات جيدة نافس فيها على أغلب بطولات الموسم، وأشار إلى أن الفوز اليوم، يقرب طائرة العين من الفوز بلقب هذا الموسم.

واختتم قائلاً: «لم نظهر هذا الموسم بالشكل المطلوب، والذي عهدناه من طائرة (الزعيم)، والتي ابتعدت لفترة طويلة عن منصات التتويج، ونطمح من خلال هذه البطولة، أن نعود لحصد الألقاب، والرجوع إلى مكاننا الطبيعي في الكرة الطائرة الإماراتية».

وتجدر الإشارة إلى أن الأندية الأربعة، تأهلت إلى الدور قبل النهائي، بعد فوز العين على الجزيرة، وحتا على بني ياس بنتيجة واحدة 3 - 2، والوصل على النصر 3 - 1، وشباب الأهلي على عجمان بالنتيجة نفسها، وستكون كأس الإمارات، البطولة الرابعة لمسابقات الطائرة للرجال هذا الموسم، بعدما سبق وتوج شباب الأهلي بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر، وتوج الجزيرة بطلاً للدوري العام.

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