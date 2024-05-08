305 رياضيين عرب يتأهلون إلى أولمبياد باريس

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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ضمن 305 رياضيين ورياضيات من الدول العربية تأهلهم حتى الآن إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الحدث الأكبر والأكثر أهمية في عالم الرياضة المقرر إقامته خلال الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، وحجز هؤلاء الرياضيون أماكنهم في الأولمبياد من بوابة المسابقات التأهيلية أو التصنيف الأولمبي.

ومن المنتظر أن يرتفع عدد الرياضيين العرب في النسخة 33 للأولمبياد من خلال «بطاقات الدعوة» التي تمنحها اللجنة الأولمبية الدولية أو عبر التأهل المباشر من خلال المسابقات التأهيلية المستمرة في العديد من الرياضات مثل ألعاب القوى التي تختتم فيها المسابقات التأهيلية 30 يونيو المقبل والجودو (23 يونيو) والمصارعة 12 مايو الجاري، والملاكمة 31 مايو الجاري.

والغولف (24 يونيو) وغيرها من الألعاب الأخرى. وشهدت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مشاركة مجموع 452 رياضياً من الدول العربية، مقابل 486 رياضياً في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ومع بدء العد التنازلي لأقل من 80 يوماً عن انطلاقة الدورة الجديدة، تتصدر مصر الدول العربية في عدد المتأهلين حتى الآن بواقع 140 لاعباً ولاعبة في 21 رياضة، وهم 18 لاعباً أساسياً لكرة القدم الأولمبي، 12 لاعباً أساسياً لمنتخب رجال الكرة الطائرة، و14 لاعباً أساسياً لمنتخب رجال كرة اليد، و8 لاعبات السباحة التوقيعية «مقعدان»، و88 لاعباً ولاعبة في الرياضات الفردية.

وجاءت المغرب في المركز الثاني في عدد المتأهلين بـ47 لاعباً ولاعبة في 13 رياضة، هي ألعاب القوى، والتجديف، والملاكمة، والبريك دانس، والكانوي كاياك، وسباق الدراجات، وكرة القدم، وركوب الأمواج، والتايكواندو، والرماية، والفروسية، والمصارعة، والمبارزة، ويعد العداء سفيان البقالي بطل العالم في سباق 3000 متر موانع الآمال المغربية والعربية للحفاظ على الميدالية الذهبية التي حققها في أولمبياد طوكيو 2020.

الجزائر

وحجز 34 رياضياً جزائرياً تأهلهم إلى الألعاب الأولمبية بباريس، في 12 رياضة، هي ألعاب القوى، والملاكمة، والمبارزة، والمصارعة، والتجديف، والكانوي كاياك، والرماية، والجمباز، والدراجات الهوائية على الطريق، ورفع الأثقال، والشراع وكرة الطاولة.

تونس

وبلغ عدد الرياضيين التونسيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس، 24 رياضياً بقيادة السباح أحمد الحفناوي، وسجلت المشاركة التونسية تراجعاً كبيراً حتى الآن مقارنة بأولمبياد لندن 2012 الذي سجل مشاركة 112 رياضياً ورياضية و80 في ريو دي جانيرو 2016 و63 رياضياً في دورة طوكيو 2020.

الإمارات

وضمن 10 رياضيين إماراتيين، حتى الآن، تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعد تحقيقهم أرقام التأهل المطلوبة تتقدمهم صفية الصايغ، لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، ورباعي منتخب الفروسية محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي.

إضافة إلى خمسة لاعبين من منتخب الجودو هم نارمند بيان، في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كغم، ظافر آرام تحت 100 كغم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كغم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كغم.

البحرين

ضمنت البحرين 7 بطاقات في أولمبياد باريس عن طريق لاعب الجودو اسكيربي جيربيكوف في وزن تحت 81 كيلوغراماً ولاعب رفع الأثقال ليزمان، إضافة إلى العداءة كيمي اديكويا في سباق 400 م حواجز، والعداءة وينفرد يافي في سباق 3000 م موانع و3 عدائين في سباق الماراثون.

السعودية

حجزت السعودية 5 بطاقات في أولمبياد باريس حتى الآن، جاءت 4 منها عن طريق منتخب قفز الحواجز المكون من الرباعي رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وعبدالرحمن الراجحي وخالد المبطي. كما ضمنت الرياضة السعودية بطاقة خامسة عن طريق دنيا أبوطالب لاعبة المنتخب السعودي للتايكواندو، وزن «49»، التي أصبحت أول لاعبة سعودية تنتزع بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد.

العراق

تأهل 19 لاعباً عراقياً إلى أولمبياد باريس، بواقع 18 لاعباً يمثلون منتخب كرة القدم، وبطاقة التأهل المباشر عن طريق الرباع علي عمار يسر.

قطر

تأهل 6 رياضيين قطريين إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد نجاح سعيد أبو شارب بطل الرماية «تراب» وفارس حسونة بطل رفع الأثقال، إضافة لثلاثي ألعاب القوى باسم حميدة وعبد الرحمن صمبا بطلي 400 متر حواجز، ومعتز برشم بطل الوثب العالي والرامي راشد صالح العذبة الذي حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للرماية (سكيت).

الأردن

ضمنت الرياضة الأردنية رسمياً حتى الآن تأهل 6 لاعبين إلى الأولمبياد هم رباعي منتخب التايكواندو صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى وراما أبو الرب. كما تأهل لاعب منتخب الملاكمة عبادة الكسبة، ولاعب منتخب الجمباز أحمد أبو السعود.

ليبيا

أصبح محمد بن دلة أول لاعب ليبي يضمن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، من بوابة التصفيات بعدما جاء بالمركز 35 عالمياً في بطولة الجائزة الكبرى للرماية بالمسدس مسافة 10 أمتار، التي أقيمت في سلوفينيا، يناير الماضي.

الكويت

ضمنت الكويت مقعدين حتى الآن في أولمبياد باريس بواسطة الرامي محمد الديحاني الذي تأهل بإحرازه ميدالية برونزية في بطولة آسيا، ولاعب منتخب الكويت للمبارزة يوسف الشملان.

فلسطين

حقق عمر إسماعيل لاعب منتخب فلسطين للتايكواندو إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى أولمبياد باريس في منافسات وزن الـ58 كيلوغراماً ليصبح ثاني لاعب فلسطيني يتأهل إلى الألعاب الأولمبية عن طريق المنافسات، بعد البطل ماهر أبو رميلة في لعبة الجودو الذي شارك في أولمبياد لندن 2012.

لبنان

حجزت الرياضة اللبنانية بطاقة واحدة حتى الآن في دورة الألعاب الأولمبية جاءت عن طريق لاعبة التايكواندو، ليتيسيا عون.

سوريا

تأهل الرباع السوري معن أسعد إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه بذهبية بطولة آسيا لرفع الأثقال لوزن 109 كلغ. ونال أسعد (30 عاماً)، ذهبية النتر برفعه 252 كلغ وفضية الخطف برفع 192 كلغ، وذهبية المجموعة 444 كلغ، محطماً الرقم القياسي الآسيوي، ليحجز مقعداً في الأولمبياد للمرة الثالثة توالياً بعد أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وأولمبياد طوكيو.

جيبوتي

ضمن العداء إبراهيم حسن الذي يشارك في سباق الماراثون مقعداً لجيبوتي في أولمبياد باريس.

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