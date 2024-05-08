اختيار منتخب القوس والسهم السبت المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد اتحاد الإمارات للقوس والسهم أن الاختبارات الخاصة باختيار قائمة المنتخب الوطني تنطلق السبت المقبل بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة استعداداً للمشاركة في البطولات القارية والدولية المقبلة.

ويشارك المنتخب في المرحلة الثالثة لكأس آسيا من 2 إلى 8 يونيو المقبل في كوريا، والدوري الدولي المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024 في الفترة من 13 إلى 17 يونيو بأنطاليا التركية.

كما يشارك في البطولة الآسيوية بتايوان من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، بجانب وضع خطة لتجهيز المنتخب للمشاركة في الألعاب المدرسية تحت 18 سنة أكتوبر المقبل بالبحرين..

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