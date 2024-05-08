28 ميدالية لمنتخب الإمارات في «آسيوية الجوجيتسو» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو، أمس، تألقه في منافسات فئة الشباب «تحت 18» ضمن فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى اليوم.

ونجح أبطال الإمارات في فئة تحت 18 عاماً في رفع رصيد الدولة في منافسات فئتي الناشئين والشباب إلى 28 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات، و4 فضيات، و17 برونزية.

وتمكن لاعبو منتخبنا الوطني من إحراز 5 ذهبيات، وفضيتين، و12 برونزية في اليوم الخامس من البطولة وتوج بالذهب كل من: دانة البريكي وزن 40 كجم، وسالم القبيسي وزن 56 كجم، والعنود الحربي وزن 44 كجم، وعبدالله الدرمكي وزن +85 كجم، وزمزم الحمادي وزن 57 كجم وحقّق الميداليات الفضية كل من شمسة العامري وزن 48 كجم، وخلود البلوشي وزن +70 كجم.

فيما توج بالميداليات البرونزية كل من هيرة الظاهري وزن 40 كجم، وميثاء المزيني وزن 48 كجم، وموزة الراشدي وزن 52 كجم، وشوق البلوشي وزن 70 كجم، وإبراهيم المنصوري وزن +85 كجم، ومنصور البلوشي وذياب الدرمكي وزن 48 كجم، وعبيد سعيد الكتبي وعمر يونس الريسي وزن 52 كجم، وحارب الحمادي وزن 62 كجم، وعلي الطنيجي وزن 77 كجم، وماجد الشامسي وزن 85 كجم.

انضباط

من جهته، قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «أداء شبابنا على البساط يستحق الإشادة والتقدير، حيث اتسم بالتفاني والانضباط والتصميم، ما أسهم في مواصلة التفوق وتحقيق عدد مميز من الميداليات الملونة».

ويضيف: «أظهر أبناؤنا وبناتنا أعلى درجات المسؤولية، وحرصوا على متابعة المسيرة الناجحة لزملائهم في المنتخب في هذه البطولة»، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات التي يحققها المنتخب الوطني بفئاته المختلفة هي ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي توفر كل الإمكانات والمقومات لضمان تفوق رياضة الدولة وأبنائها في مختلف المحافل.

وتابع: «ساهمت استراتيجية الاتحاد المدروسة في الاستثمار بالمواهب في إنتاج جيل من الأبطال يفخر بتمثيل الوطن وتشريفه في أكبر البطولات، وذلك من خلال توفير أفضل الفرص التدريبية للاعبين من معسكرات داخلية وخارجية، والاستعانة بأفضل الخبرات التدريبية على مستوى العالم، ومتابعة تطور اللاعبين ونموهم، والوصول بهم إلى تحقيق الإنجازات».

على جانب آخر، يشارك اليوم أبطال منتخبنا الوطني في نزالات فئة تحت «21 عاماً»، ويعوّل الجهاز الفني بشكل كبير على لاعبي هذه الفئة كونهم يملكون خبرة تمكن معظمهم من تحقيق الميداليات، على ضوء النتائج المميزة التي حققوها خلال بطولة العالم في كازاخستان العام الماضي.

نخبة اللاعبات شاركن في البطولة

ارشيفية

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