شباب الأهلي إلى نهائي بطولة دوري رجال اليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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حجز فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي مقعده في نهائي بطولة دوري رجال اليد عقب فوزه الثاني على فريق العين 31/ 28 في لقاء الفريقين بالدور الثاني «إياب» الدور قبل النهائي الذي أقيم على أرض صالة نادي العين، ليؤكد فوزه في «ذهاب» البطولة على العين 30/ 25، وسيلتقي شباب الأهلي في نهائي البطولة مع الفائز في المباراة الفاصلة بين الشارقة ومليحة.

وشكلت موقعة صالة نادي مليحة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما نجح فريق مليحة بعقر داره في قلب موازين المباراة التي جمعته مع جارة وغريمه التقليدي فريق كرة اليد بنادي الشارقة، ليلحق به الخسارة 19/ 18، ليفسد على الشارقة فرصة الفوز أو التعادل على أقل تقدير لبلوغ النهائي، ويحيل مليحة الإعلان عن الطرف الثاني في نهائي البطولة إلى مباراة فاصلة بينهما سيتم تحديد موعدها ومكانها لاحقاً.

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