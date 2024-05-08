نجاح كبير في مهرجان «مواهب التنس»

المصدر: دبي - البيان

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نظم اتحاد الإمارات للتنس مهرجان المواهب بنسخته الأولى ويهدف إلى استكشاف مواهب جديدة من المواطنين والمقيمين لتعزيز تنس الإمارات باللاعبين .

وذلك بدعم ورعاية الهيئة العامة للرياضة في إطار مشروع «مواهب» التحولي، وبحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، ومحمود البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأقيمت الفعالية في ملاعب أكاديمية توب سبن للتنس في دبي وبمشاركة 40 لاعباً ولاعبة وأسفرت عن استكشاف 24 لاعباً موهوباً ومتميزاً.

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