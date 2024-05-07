ترامب يتوج أبطال سباق جائزة ميامي الكبرى

المصدر: البيان

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انتهى سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 مع أول فوز في الفورمولا 1 لسائق فريق ماكلارين، لاندو نوريس، الذي تمكن من هزيمة الفائز لعام 2023، ماكس فيرشتابن.

حضر السباق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من الرياضيين المحترفين والنجوم. وقد فاجأ ترامب الجمهور وتفاعل مع المشجعين والحضور. ورحّب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، بالرئيس السابق ترامب، الذي قام بتسليم ميدالية فيا لنوريس.

تمت دعوة ترامب للقيام بجولة وراء الكواليس مع ماكلارين، برفقة الرئيس التنفيذي للفريق، الأمريكي زاك براون.

وتوج السباق بفوز البريطاني ” لاندو نوريس” بـ 25 نقطة مقارنةً مع أداء الهولندي “ماكس فيرشتابن” من فريق ريد بول ، الذي فاز بالسباق العام الماضي ، والذي جاء في المرتبة الثانية هذا العام بـ 18 نقطة.

وجاء “تشارل لوكلير” من إمارة موناكو سائق فريق “فيراري” في المركز الثالث ، متفوقًا على زميله الإسباني “كارلوس ساينز” صاحب المركز الرابع ، بينما حل المكسيكي “سيرخيو بيريز” سائق “ريد بول” بالمركز الخامس.

وجاء البريطاني “لويس هاميلتون” سائق فريق “مرسيدس”، بطل العالم السابق 7 مرات في المركز السادس ، بينما احتل الياباني “يوكي تسونودا” سائق فريق “آر بي” المركز السابع ، في حين تواجد البريطاني “جورج راسل” سائق “مرسيدس” بالترتيب الثامن.

وبحسب أحد منظمي جائزة ميامي الكبرى ، بيعت التذاكر بالكامل لحضور السباق ، وحضر أكثر من 275,000 مشجع لمشاهدة السباق المتميز بمستوى رفيع من المنافسة.

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