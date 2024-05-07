الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو يطلق برنامج الأمان الرياضي

المصدر: وام

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أطلق الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، برنامج الأمان الرياضي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، بهدف وضع أساس متين لبيئة رياضية آمنة.ويأتي البرنامج في سياق التزام الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو الراسخ بمنح الأولوية لسلامة رياضيي الجوجيتسو ورفاهيتهم.

وأقر الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومقره أبوظبي، منذ عام 2018 سياسة البيئة الرياضية الآمنة، بما يعكس التزامه بأهمية إرساء بيئة صحية وآمنة لممارسة رياضة الجوجيتسو، وسارع الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي إلى اعتماد هذه السياسة والترويج لها في مختلف أنحاء القارة.

وقال زيد سامي، مدير برنامج الأمان الرياضي في الاتحادين الآسيوي والدولي للجوجيتسو، بهذه المناسبة: " بدأنا بالفعل في تطبيق برنامج الأمان الرياضي خلال البطولات الكبرى التي ينظمها الاتحادان الآسيوي والدولي للجوجيتسو، ونقوم اليوم بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الفعاليات المتصلة بهذه الرياضة".

وأضاف: "من حق جميع الرياضيين الحصول على بيئة آمنة للتدرب والمنافسة والتطور. ويعكس التزامنا بسلامة اللاعبين وأمانهم مدى حرصنا على ضمان مستقبل آمن للجميع داخل بساط المنافسة وخارجه. وتتناسب قوة تأثير أي منظمة رياضية مع قدرتها على حماية أعضائها ونسعى إلى استيفاء أعلى المعايير في ممارسة الأمان الرياضية".

وينسجم برنامج الأمان الرياضي مع المهمة الأساسية للاتحاد الدولي للجوجيتسو في إرساء بيئة آمنة وإيجابية لجميع المعنيين في رياضة الجوجيتسو.

كما يسلط البرنامج الضوء على مساعي الاتحاد لمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو التمييز، مع تعزيز قيم الاحترام والنزاهة في جميع أركان منظومة الجوجيتسو.

ويستند البرنامج إلى سياسات صارمة ومبادرات تعليمية وتوعوية، بما يعكس التزام الاتحاد الدولي للجوجيتسو بتنفيذ سياسات أمان تواكب أفضل الممارسات العالمية، بجانب التزامه بتوفير تعليم وتدريب شاملين لتحديد أي تحديات ومعالجتها بسرعة وفاعلية وفق آليات واضحة.

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