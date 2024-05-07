عمر السويدي.. رقم قياسي جديد وسجل حافل من الإنجازات في الجوجيتسو

المصدر: وام

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منذ انطلاقته الأولى مع رياضة الجوجيتسو قبل ثماني سنوات، استطاع عمر السويدي لاعب نادي بني ياس والمنتخب الوطني، أن يسجل اسمه في تاريخ اللعبة، بعد سلسلة من الإنجازات، والميداليات الملونة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية، وكانت آخرها ذهبية وزن 56 كجم في البطولة الآسيوية المقامة حاليا في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتمكن السويدي “21 عاما ” للمرة الثانية من الفوز على خصومه بدون أن يخسر أي نقطة خلال النزالات، اذ خاض خلال البطولة الآسيوية الحالية، أربعة نزالات أمام منافسين من السعودية، وكازاخستان، ومنغوليا، وأوزباكستان، وتمكن من الفوز دون أن يحصل أي منافس له على نقطة واحدة، محققا رقما قياسيا باسمه وتميزا جديدا للمنتخب الوطني.

وسبق أن فاز السويدي في النسخة الأخيرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لنفس الوزن، بالميدالية الذهبية أيضا بعدما تمكن من الفوز على خصومه دون أن يخسر أي نقاط أيضا.

وقال السويدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”.. “ المشوار لا يزال طويلا لتحقيق الميداليات الملونة باسم المنتخب الوطني، اعتبر نفسي في بداية الطريق، ولدي طموح كبير بالتأهل إلى الألعاب العالمية، والفوز بذهبية الألعاب الآسيوية، وكذلك المشاركة في أقوى وأبرز البطولات”.

وأضاف " قبل البطولة الآسيوية خضت معسكرا تدريبيا مكثفا، للوصول إلى الجاهزية الكاملة، وبدعم كامل من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والجهاز الفني للمنتخب الوطني وصلت إلى هدفي بالحصول على الذهبية".

وسبق أن نال السويدي الحزام الأسود، خلال مشاركته الأخيرة في بطولة أبوظبي العالمي لمحترفي الجوجيتسو، بنسختها الـ15.

وقال السويدي " الفوز على 4 مقاتلين دون حصولهم على أي نقطة أمر صعب للغاية، ويحتاج إلى تركيز عال ولياقة بدنية أيضا، للتمكن من إنزال الخسارة بالخصوم، بشكل سهل".

وعن قدوته في رياضة الجوجيتسو، قال " فيصل الكتبي هو أبرز قدوة لي في الجوجيتسو، فمن دعمه لي استمد القوة والعزيمة للوصول إلى الجاهزية الكاملة، وتحقيق الانتصارات، مهما كانت صعوبة النزالات، دائما ما يقف بجانبي، أنا وزملائي، ويقدم لنا خلاصة تجربته على مدار السنوات الماضية".

وأكد حرصه الدائم على التدريب بشكل يومي لمدة أربع ساعات، بالإضافة إلى ممارسة الرماية والسباحة، لافتا إلى أنه يحرص على متابعة فريق العين لكرة القدم بالنهائي الآسيوي في الذهاب الأسبوع المقبل، وفي الإياب يوم 25 مايو الحالي.

وأضاف السويدي أن هدفه المقبل هو ذهبية بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، من خلال مشاركته في الفترة المقبلة بعدد من المعسكرات الخارجية مع المنتخب الوطني.

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