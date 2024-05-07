شاكيل أونيل وأساطير السلة الأمريكية في أبوظبي أكتوبر المقبل

المصدر: وام

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أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية عن طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ) اعتباراً من ظهر الثلاثاء اليوم، وذلك عبر ticketmaster.ae، وتشهد الفعاليات حضوراً مرتقباً للأسطورة شاكيل أونيل وأساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وسيتم الإعلان عن استضافة مشاهير آخرين في وقت لاحق.

ويشهد الحدث مباراتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم الجديد بين فريقي بوسطن سيلتكس، الفائز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 17 مرة، ودنفر ناجتس، حامل اللقب، وذلك يومي الجمعة 4 أكتوبر والأحد 6 أكتوبر في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي.

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية أيضاً عن عودة تجارب الجمهور التفاعلية «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» و«منطقة مشجعي NBA» خلال شهر أكتوبر بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ).

وتستضيف «الاتحاد أرينا» «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» يوم السبت 5 أكتوبر. وتتضمن هذه التجربة المناسبة لجميع أفراد العائلة أنشطة ترفيهية عالمية المستوى ومسابقات لأصحاب مهارات كرة السلة وظهوراً خاصاً لنجوم بوسطن سيلتكس ودنفر ناجتس.

وتعود «منطقة مشجعي NBA» للعام الثالث على التوالي إلى منارة السعديات في يوم الخميس 3 أكتوبر وحتى الأحد 6 أكتوبر، والتي تمنح الجمهور فرصة المشاركة في تجارب مميزة وأنشطة ترفيهية تقدمها الجهات الشريكة وظهور خاص لمواهب الدوري الأمريكي لكرة السلة والعديد من أنشطة كرة السلة ضمن ملعب بالحجم الكامل، وشراء منتجات محدودة الإصدار تحمل علامة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA.

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